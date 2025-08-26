Шараповой вручили перстень Международного зала теннисной славы

Шараповой вручили перстень члена Международного зала теннисной славы

Tекст: Мария Иванова

Мария Шарапова удостоилась чести получить перстень члена Международного зала теннисной славы на церемонии, прошедшей на центральном корте US Open в Нью-Йорке, передает ТАСС.

Перстень ей вручила бельгийка Ким Клейстерс, ранее занимавшая первую строчку мирового рейтинга.

Официальное включение Шараповой в Международный зал теннисной славы состоялось 24 августа. Напомним, 38-летняя спортсменка завершила карьеру в 2020 году. За время выступлений она стала пятикратной победительницей турниров Большого шлема, выиграла серебро Олимпиады в Лондоне, титул Итогового турнира WTA и Кубок Федерации в составе сборной России.

В одиночном разряде Шарапова завоевала 36 титулов, в том числе побеждала на Открытом чемпионате Франции дважды, а также на Уимблдоне, Открытом чемпионате США и Австралии.

В Международный зал теннисной славы из россиян до нее были включены Марат Сафин и Евгений Кафельников.

Между тем Ига Свентек этим летом обошла Шарапову по числу титулов на турнирах Большого шлема.