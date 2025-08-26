Шараповой вручили перстень Международного зала теннисной славы

Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Шараповой вручили перстень члена Международного зала теннисной славы
Мария Шарапова во время церемонии на центральном корте US Open получила перстень члена Международного зала теннисной славы от Ким Клейстерс.
Мария Шарапова удостоилась чести получить перстень члена Международного зала теннисной славы на церемонии, прошедшей на центральном корте US Open в Нью-Йорке, передает ТАСС.
Перстень ей вручила бельгийка Ким Клейстерс, ранее занимавшая первую строчку мирового рейтинга.
Официальное включение Шараповой в Международный зал теннисной славы состоялось 24 августа. Напомним, 38-летняя спортсменка завершила карьеру в 2020 году. За время выступлений она стала пятикратной победительницей турниров Большого шлема, выиграла серебро Олимпиады в Лондоне, титул Итогового турнира WTA и Кубок Федерации в составе сборной России.
В одиночном разряде Шарапова завоевала 36 титулов, в том числе побеждала на Открытом чемпионате Франции дважды, а также на Уимблдоне, Открытом чемпионате США и Австралии.
В Международный зал теннисной славы из россиян до нее были включены Марат Сафин и Евгений Кафельников.
Между тем Ига Свентек этим летом обошла Шарапову по числу титулов на турнирах Большого шлема.