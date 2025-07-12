Свентек обошла Шарапову по титулам на турнирах Большого шлема

Tекст: Мария Иванова

Свентек впервые стала победительницей Уимблдона, передает ТАСС. В финальном матче полька обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0, заняв восьмой номер посева, тогда как соперница имела тринадцатый.

Этот результат стал историческим: впервые с 1911 года женский финал Уимблдона завершился со счетом 6:0, 6:0. Предыдущий подобный случай был зафиксирован, когда британка Доротея Ламберт Чамберс победила Дору Бутби.

Свентек впервые дошла до финала Уимблдона – ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал в 2019 году. Благодаря этой победе на счету польки теперь шесть титулов на турнирах Большого шлема: четыре на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022–2024), один на US Open (2022), и теперь – на Уимблдоне.

В итоге Свентек обошла Марию Шарапову по числу титулов. Шарапова одержала пять побед: дважды на «Ролан Гаррос», и по разу на Уимблдоне, US Open и Australian Open. Если Свентек победит на Australian Open, она сможет собрать карьерный Большой шлем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, серб Новак Джокович остался без финала Уимблдонского турнира впервые с 2017 года.

Между тем сразу четыре российских теннисиста вышли в четвертьфинал Уимблдона.

Россиянка Мирра Андреева стала самой молодой четвертьфиналисткой Уимблдона за последние 20 лет.