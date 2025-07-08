Тарпищев рассказал о будущих победах россиянок на Уимблдоне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил причины успешного выступления спортсменок в интервью ТАСС. По его словам, в женском теннисе сейчас отсутствуют явные лидеры, за исключением Арины Соболенко и Иги Свентек, и любая из остальных участниц может проявить себя и «выстрелить».

Тарпищев заявил: «Поэтому у женщин мы со следующего года уже будем претендовать на победы в Больших шлемах». По его мнению, у мужчин ситуация иная из-за отсутствия сильных спаррингов, однако российские теннисисты уже выиграли 331 международный турнир.

В этом году сразу четыре россиянина – Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов – пробились в четвертьфинал Уимблдона. Такое количество представителей России на этой стадии турнира наблюдается впервые с 2005 года. 18-летняя Андреева стала самой молодой четвертьфиналисткой с 2004 года, когда аналогичного результата достигла 17-летняя Мария Шарапова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка Андреева стала самой молодой четвертьфиналисткой Уимблдона за последние 20 лет. Хачанов стал первым четвертьфиналистом Уимблдона среди мужчин. Пять теннисисток и двое теннисистов из России прошли в третий круг турнира.