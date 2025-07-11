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Джокович впервые с 2017 года остался без финала Уимблдонского турнира
Джокович проиграл Синнеру и впервые с 2017 года остался без финала Уимблдона
Серб Новак Джокович в трех сетах уступил первой ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру, который впервые в карьере вышел в финал Уимблдона.
Итальянец Янник Синнер стал победителем полуфинального матча с сербом Новаком Джоковичем на Уимблдонском турнире в Лондоне, передает ТАСС.
Итальянец за 1 час 53 минуты выиграл со счетом 6:3, 6:3, 6:4, не позволив сербскому теннисисту дойти до финала Уимблдона впервые с 2017 года.
В финале Синнер встретится с испанским соперником Карлосом Алькарасом, который занимает вторую строчку мирового рейтинга. Борьба за главный трофей состоится 13 июля.
38-летний Джокович ранее семь раз выигрывал Уимблдон. Синнер, которому 23 года, возглавляет мировой рейтинг на протяжении 57 недель и имеет в активе 19 титулов ATP, включая победы на Открытых чемпионатах Австралии и США.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Новак Джокович накануне Уимблдона заявлял, что не собирается делать нынешний Уимблдон «последним танцем» в своей карьере.