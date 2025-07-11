Джокович впервые с 2017 года остался без финала Уимблдонского турнира

Джокович проиграл Синнеру и впервые с 2017 года остался без финала Уимблдона

Tекст: Ирма Каплан

Итальянец Янник Синнер стал победителем полуфинального матча с сербом Новаком Джоковичем на Уимблдонском турнире в Лондоне, передает ТАСС.

Итальянец за 1 час 53 минуты выиграл со счетом 6:3, 6:3, 6:4, не позволив сербскому теннисисту дойти до финала Уимблдона впервые с 2017 года.

В финале Синнер встретится с испанским соперником Карлосом Алькарасом, который занимает вторую строчку мирового рейтинга. Борьба за главный трофей состоится 13 июля.

38-летний Джокович ранее семь раз выигрывал Уимблдон. Синнер, которому 23 года, возглавляет мировой рейтинг на протяжении 57 недель и имеет в активе 19 титулов ATP, включая победы на Открытых чемпионатах Австралии и США.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Новак Джокович накануне Уимблдона заявлял, что не собирается делать нынешний Уимблдон «последним танцем» в своей карьере.