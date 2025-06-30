Джокович заявил о нежелании делать Уимблдон своим «последним танцем» в карьере

Tекст: Ирма Каплан

Сербский теннисист Новак Джокович начинает борьбу за восьмой титул чемпиона Уимблдона. Он признался, что не уверен, станет ли выступление на турнире в этом году его «последним танцем», но в его планах бить по мячу еще несколько лет, пишет GBNews.

В последние несколько лет Джокович начал проявлять признаки упадка, проиграв Карлосу Алькарасу в финалах Уимблдона в 2023 и 2024 годах. Кроме того, в 2025 году он выиграл всего один титул в одиночном разряде, выйдя в полуфинал Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции.

«Я не уверен, что это может быть мой последний танец. Я хочу играть еще несколько лет. Я хотел бы быть здоровым физически, а также морально мотивированным, чтобы продолжать играть на самом высоком уровне. Это моя цель, но на данном этапе никогда не знаешь наверняка», – сказал теннисист.

Джокович добавил, что достиг того уровня игры, при котором важны не места и титулы, а класс игры.

«В каком-то смысле ты всегда на охоте, потому что постоянно стремишься к титулам, рекордам и еще большей истории. Я действительно чувствую, что всегда нахожусь в таком положении, когда стремлюсь к чему-то, стараясь выиграть <...> ты чувствуешь себя иначе, потому что все хотят занять твое место. Я бы сказал, что сейчас для меня все по-другому, потому что я больше не гонюсь за рейтингами. Я стараюсь показывать лучший теннис на турнирах Большого шлема и стараюсь выигрывать их. Это не изменилось», – рассказал спортсмен.

По словам Джоковича, несмотря на то, что уровень тенниса у него то повышался, то понижался, и колебался довольно заметно на протяжении большей части карьеры, за последние полтора года он был довольно непостоянен в результатах. При этом турниры Большого шлема остаются стабильными, так как по-прежнему заряжают энергией.

«Я постараюсь провести очень хороший турнир и пройти как можно дальше», – пообещал теннисист накануне Уимблдона.

Джокович начнет борьбу за титул восьмого трофея Уимблдона, когда 1 июля встретится с Александром Мюллером.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале июня на Открытом чемпионате Франции сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представляющим Германию Александром Зверевым.

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым и впервые с марта вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германиском Галле.