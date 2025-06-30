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Джокович заявил о нежелании делать Уимблдон своим «последним танцем» в карьере
Бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович накануне Уимблдонского турнира признался, что он может стать отличным стимулом после череды нестабильных результатов, но уж точно он не станет финалом карьеры.
Сербский теннисист Новак Джокович начинает борьбу за восьмой титул чемпиона Уимблдона. Он признался, что не уверен, станет ли выступление на турнире в этом году его «последним танцем», но в его планах бить по мячу еще несколько лет, пишет GBNews.
В последние несколько лет Джокович начал проявлять признаки упадка, проиграв Карлосу Алькарасу в финалах Уимблдона в 2023 и 2024 годах. Кроме того, в 2025 году он выиграл всего один титул в одиночном разряде, выйдя в полуфинал Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции.
«Я не уверен, что это может быть мой последний танец. Я хочу играть еще несколько лет. Я хотел бы быть здоровым физически, а также морально мотивированным, чтобы продолжать играть на самом высоком уровне. Это моя цель, но на данном этапе никогда не знаешь наверняка», – сказал теннисист.
Джокович добавил, что достиг того уровня игры, при котором важны не места и титулы, а класс игры.
«В каком-то смысле ты всегда на охоте, потому что постоянно стремишься к титулам, рекордам и еще большей истории. Я действительно чувствую, что всегда нахожусь в таком положении, когда стремлюсь к чему-то, стараясь выиграть <...> ты чувствуешь себя иначе, потому что все хотят занять твое место. Я бы сказал, что сейчас для меня все по-другому, потому что я больше не гонюсь за рейтингами. Я стараюсь показывать лучший теннис на турнирах Большого шлема и стараюсь выигрывать их. Это не изменилось», – рассказал спортсмен.
По словам Джоковича, несмотря на то, что уровень тенниса у него то повышался, то понижался, и колебался довольно заметно на протяжении большей части карьеры, за последние полтора года он был довольно непостоянен в результатах. При этом турниры Большого шлема остаются стабильными, так как по-прежнему заряжают энергией.
«Я постараюсь провести очень хороший турнир и пройти как можно дальше», – пообещал теннисист накануне Уимблдона.
Джокович начнет борьбу за титул восьмого трофея Уимблдона, когда 1 июля встретится с Александром Мюллером.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале июня на Открытом чемпионате Франции сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представляющим Германию Александром Зверевым.
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым и впервые с марта вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германиском Галле.