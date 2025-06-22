Теннисист Медведев похвалил себя за выход в финал турнира ATP в Галле

Теннисист Медведев похвалил себя за победу над Зверевым в полуфинале турнира ATP

Tекст: Ирма Каплан

«Я играл великолепно, очень доволен своим уровнем. Матч был очень равным и мог закончиться в пользу любого, к счастью, лучше оказался я. Это мой первый финал за 15 месяцев, завтра мне просто надо быть лучшим. Не важно, кто будет соперником, я готов к любому, буду играть на победу», – приводит слова Медведева ТАСС.

Медведев переиграл Зверева в полуфинале турнира ATP в Галле со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4 в пользу российского теннисиста.

Медведев вышел в финал турнира ATP впервые с марта 2024 года. Последний титул он завоевал в мае 2023 года, выиграв турнир в Риме.

В другом полуфинале встретились Карен Хачанов и Александр Бублик, в матче, который длился 2 часа и 1 минуту выиграл представитель Казахстана Буьлик. Он выиграл у россиянина со счетом 6:4, 6:7(5), 4:6.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Открытом чемпионате Франции сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представляющим Германию Александром Зверевым.