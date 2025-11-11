Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.21 комментарий
Александра Могильного торжественно ввели в Зал хоккейной славы в Канаде
Олимпийский чемпион и член «Тройного золотого клуба» российский нападающий Александр Могильный был официально введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Официальное включение Александра Могильного в Зал хоккейной славы состоялось на специальной церемонии в Торонто ночью во вторник по московскому времени, сообщает РИА «Новости». Могильный, который получил высокую честь за свои спортивные достижения, не смог лично присутствовать на мероприятии и выступил с речью по видеосвязи. В этом году вместе с россиянином были введены Джо Торнтон, Данкан Кит, Здено Хара, Брайанна Деккер, Дженнифер Боттерилл, а также функционеры Джек Паркер и Даниэль Соважо.
Могильный провел в НХЛ 17 сезонов, одержал победу в Кубке Стэнли, был олимпийским чемпионом и чемпионом мира в составе сборной СССР. В 1993 году спортсмен стал первым российским капитаном команды в НХЛ, в составе «Баффало Сейбрз». Также он выступал за «Ванкувер Кэнакс» и «Торонто Мейпл Лифс». Впервые его кандидатура рассматривалась для вступления в Зал хоккейной славы еще в 2009 году, но только сейчас спортсмен был удостоен этой чести.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство НХЛ решило внести Игоря Ларионова в Зал хоккейной славы. Сергея Зубова решили включить в Зал хоккейной славы в 2019 году. Павел Буре не был принят в Зал славы НХЛ в 2006 году.