Сергея Зубова решили ввести в Зал хоккейной славы

Опубликован список людей, которых введут в Зал хоккейной славы в Торонто.

В частности, в Зал хоккейной славы будет введен олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов.

Официальная церемония включения в Зал славы пройдет в ноябре в Торонто, передает РИА «Новости».

В опубликованный на сайте Зала список также вошли менеджер хоккейных команд Джим Рутерфорд, тренер Джерри Йорк, хоккеисты Ги Карбонно, Вацлав Недоманский и Хейли Уикенхайзер, передает ТАСС.