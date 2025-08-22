Президент ФИФА впервые за несколько лет поздравил футболиста из России с днем рождения

Президент ФИФА направил официальный поздравительный адрес Александру Мостовому

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальное письмо с поздравлением президент ФИФА отправил через Российский футбольный союз, передает ТАСС.

В письме Инфантино выразил Мостовому наилучшие пожелания, поблагодарил за вклад в развитие футбола и объединение мира посредством спорта. Президент ФИФА пожелал Мостовому здоровья, счастья и успехов, отметив, что нынешний год примечателен проведением нового клубного чемпионата мира в США.

Мостовой рассказал, что ранее получал поздравления от ФИФА только на телефон, а официальное письмо получил впервые. Он подчеркнул, что такое внимание со стороны международного футбольного сообщества для него большая честь. Также Мостовой сообщил о поздравлениях из Испании, включая послание от «Сельты», и ожидает поздравления от чемпионата Испании.

Мостовому исполнилось 57 лет. За карьеру он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес», выиграл чемпионаты СССР и Кубок Португалии, был финалистом Кубка Франции и Кубка Испании. В составе сборной России Мостовой провел 51 матч и забил 10 голов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз получил выплаты от ФИФА и УЕФА. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация надеется на скорое наступление мира на Украине и участие сборной России в чемпионате мира 2026 года. Инфантино также выразил надежду на возвращение сборной России к участию в международных футбольных турнирах.