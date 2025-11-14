Лукашенко пообещал «неимоверные деньги» за белорусскую батарею для электрокаров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лукашенко заявил о готовности выделить внушительные финансовые средства ученым за разработку отечественной аккумуляторной батареи для электротранспорта, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что перевод промышленности и сельского хозяйства на электричество может значительно укрепить экономику страны, а наличие собственной батареи позволит избежать закупки комплектующих за границей.

По его словам, руководитель Национальной академии наук обязан обеспечить создание такой батареи на территории республики. Лукашенко охарактеризовал это как потенциальный технологический прорыв и пообещал: «Получите неимоверные деньги за это. Тем более, это ж не новинка».

Подобная инициатива обсуждалась на совещании о результатах работы БелАЭС и перспективах роста электроэнергопотребления. Президент призвал не отставать от мировых тенденций в сфере электромобилей и максимально использовать новую атомную энергетику для транспортного сектора.

