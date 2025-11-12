Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Главную новогоднюю елку России решили спилить 8 декабря
Главную новогоднюю елку России, найденную в Рузском округе, планируют спилить 8 декабря, после чего дерево доставят для установки в Кремль.
Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы планируют спилить 8 декабря 2025 года, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.
В пресс-службе ведомства сообщили, что транспортировка, монтаж, праздничное оформление и последующая переработка будут проходить с применением современных технологий, обеспечивающих полную сохранность и безопасность.
По информации ведомства, главная новогодняя елка России была найдена в Рузском муниципальном округе. Высота дерева – 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров. Возраст ели, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля, составляет 100 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году специалисты Управделами президента выбрали 90-летнюю ель высотой 30 метров для украшения Кремля на Новый год.
Участковому лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину, который нашел это дерево, вручили новый рабочий автомобиль Niva Chevrolet.
Новогодняя елка на Соборной площади Кремля была украшена гирляндами длиной два километра и более чем 2,5 тыс. игрушек, включая светодиодные элементы и уникальные украшения.