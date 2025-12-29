  • Новость часаЭксперт назвал ключевую тему переговоров Трампа и Зеленского
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как легко и быстро увеличить боевой состав ВМФ
    Лукьянов: Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами
    На Украине заговорили о скорой отставке Залужного с поста посла Британии
    Появились подробности задержания диверсантов ГУР в Красноармейске
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России
    Трамп: Перемирие для референдума на Украине не обсуждается
    Трамп выразил готовность выступить перед украинской Радой
    На Украине признали провал «мирного плана» Киева на переговорах с Трампом
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне побеждает русская правда

    «Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла

    В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.

    13 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети застревают в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    39 комментариев
    29 декабря 2025, 10:05 • Новости дня

    В ЕС провалился запуск ночных поездов из-за нехватки средств

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские железнодорожные компании столкнулись с финансовыми трудностями при попытке возрождения ночных рейсов, несмотря на высокий пассажирский спрос, заявил представитель австрийской железнодорожной компании Osterreichische Bundesbahnen (OBB).

    План возрождения ночных пассажирских железнодорожных перевозок в странах ЕС оказался неудачным из-за нехватки финансирования, передает ТАСС со ссылкой на представителя австрийской компании Osterreichische Bundesbahnen (OBB).

    По словам собеседника, отрасль сталкивается с длительными сроками поставки новых поездов, высокими затратами на персонал и ростом объема ночных работ, что серьезно осложняет развитие направления.

    Несмотря на высокий спрос со стороны путешественников, большинство ночных маршрутов остаются убыточными, сообщили другие участники рынка. Соучредитель стартапа European Sleeper Крис Энгельсман пояснил, что инвестировать в развитие готовы немногие: «Те, кто мог бы действовать, не хотят этого делать, а у тех, кто хочет, нет денег». При этом Энгельсман отметил, что спрос на ночные поезда превышает все ожидания.

    Операторы отмечают, что для подобных рейсов требуется дополнительный персонал и дорогостоящий подвижной состав, а также рейсы могут выполняться только по одному разу в сутки, что снижает рентабельность. Вдобавок бюрократические процедуры затрудняют составление расписания: так, запуск поезда Брюссель – Милан затянулся из-за необходимости отдельных переговоров с каждой стороной.

    Некоторые проекты так и не были реализованы. Рейсы между Базелем и Мальмё отменили после отказа Швейцарии финансировать проект, а флагманский маршрут Париж – Вена перестал существовать с прекращением государственных субсидий для французских операторов. Представитель ÖBB считает, что ночные поезда останутся нишевым продуктом в транспортной системе ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Мария Захарова заявила, что жители и предприниматели стран Евросоюза сами собирают средства на новогоднюю иллюминацию из-за экономических трудностей.

    Власти крупных городов Германии сократили или полностью отменили уличную рождественскую иллюминацию из-за ограниченного бюджета.

    26 декабря 2025, 14:54 • Новости дня
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию

    AgoraVox: В паспортах эстонцев из Псковской области России стали указывать Эстонию

    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    @ Василий Батанов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новых паспортах эстонцев, родившихся в Печорском районе Псковской области, место рождения теперь указывают как «Эстония», а не «Россия».

    Власти Эстонии изменили административные процедуры, по которым место рождения для выходцев из Печорского района Псковской области теперь указывается как «Эстония», а не «Российская Федерация», пишет РИА «Новости» со ссылкой на AgoraVox. Такое решение, как отмечается в материале, воспринимается как новый этап территориальных претензий, связанных с историей Тартуского договора 1920 года.

    Автор подчеркивает, что изменения уже ведут к практическим последствиям. В частности, новые паспорта могут вызвать проблемы при пересечении российской границы, поскольку Москва может признать их недействительными или отказать в выдаче виз.

    «Москва может объявить их недействительными, отказать в выдаче визы или внести ответственных за принятие решения чиновников в «стоп-списки» лиц, которым запрещен въезд на территорию России за посягательство на ее территориальную целостность», – говорится в публикации.

    Между Россией и Эстонией до сих пор нет полностью оформленной государственной границы. Первоначальный договор был подписан в 2005 году, однако ратификационные процедуры были сорваны после включения Эстонией в закон преамбулы с упоминанием Тартуского договора. Россия восприняла это как проявление будущих претензий и отозвала свою подпись.

    В 2014 году были подписаны новые пограничные договоры, в которых стороны заявили об отсутствии территориальных претензий. Однако спустя год ратификация снова застопорилась, отношения между странами ухудшились, а после начала спецоперации на Украине переговоры были окончательно свернуты. Вопрос о границе так и остался нерешенным, а парламенты обеих стран не ратифицировали соответствующие документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эстония отказалась признавать загранпаспорта России старого образца.  В свою очередь МИД России обвинил Эстонию в создании очередей на границе с Россией.

    Сейчас эстонские власти ускоряют строительство дороги в обход Саатсеского сапога. Это кусок российской территории, с трех сторон окруженный эстонской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония давно создавала проблему из российско-эстонской границы. Прежде всего тем, что ряд эстонских политиков открыто высказывали претензии на российские территории.

    Комментарии (28)
    28 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России

    Лавров предупредил о сокрушительном ответе России на возможное нападение Европы

    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые попытки напасть на страну встретят сокрушительный ответ.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью по итогам 2025 года заявил: «Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно», передает ТАСС.

    Лавров также сделал акцент на том, что «если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным». Министр напомнил, что «об этом неоднократно публично говорил президент России Владимир Путин».

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков собщил, что противники России не смогут добиться победы над ней в случае открытого конфликта.

    Как писала газета ВЗГЯЛД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Эксперты ранее отмечали, что Европа пока не располагает необходимыми ресурсами и единым планом для возможного ведения войны с Россией.

    Комментарии (12)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС

    Telegraph: Стармер пропустил разговор лидеров ЕС с Зеленским из-за нехватки времени

    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС
    @ Krisztian Elek/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер не принял участие в телефонном разговоре европейских лидеров с Владимиром Зеленским перед встречей главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Daily Telegraph.

    Причиной стала нехватка времени у Стармера, пишет The Daily Telegraph, передает ТАСС.

    Издание уточняет, что участие премьер-министра Британии в этом совещании изначально не планировалось. В ходе телефонного разговора Британию представлял советник главы правительства по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Он нередко бывает участником подобных обсуждений от имени Лондона.

    Помимо Пауэлла, на звонке присутствовали и другие советники европейских лидеров по вопросам безопасности.

    Напомним, Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом.

    Белый дом сообщал, что Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Комментарии (13)
    27 декабря 2025, 14:24 • Новости дня
    В Италии оценили ущерб от запрета импорта сантехники в Россию

    Италия потеряет 140 млн евро из-за запрета поставок сантехники в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянские предприятия могут ежегодно недополучать порядка 140 млн евро из-за запрета на экспорт сантехники в Россию, существенно пострадают малые и средние компании, заявил президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

    Италия может лишиться примерно 140 млн евро в год из-за запрета на поставку сантехники в Россию, рассказал президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани, передает РИА «Новости».

    По его оценке, совокупные потери с учетом других попавших под санкции товарных категорий могут достичь 250 млн евро в год.

    Трани отметил, что подобные ограничения наносят серьезный ущерб множеству компаний в Италии, в особенности малым и средним, которые ранее крепко удерживали свои позиции на российском рынке. Он подчеркнул, что последствия ограничительных мер для отдельных производителей будут более ощутимы.

    Напомним, российская экономика с 2022 года столкнулась с масштабными западными санкциями. По данным агентства, против России действует почти 31 тыс. ограничений, а Евросоюз уже принял 19 пакетов санкций.

    Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, в том числе унитазов и биде, в Россию в рамках 19 пакета санкций.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что россияне с юмором восприняли это решение, а европейские производители теперь несут убытки.

    Комментарии (13)
    27 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    На Западе указали на смену позиции Макрона по России

    Профессор Дизен заявил о переходе Макрона к диалогу с Россией вопреки позиции Мерца

    На Западе указали на смену позиции Макрона по России
    @ L.Urman/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего канцлера Германии Фридриха Мерца,заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

    Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии заявил, что Эммануэль Макрон меняет риторику по отношению к Москве, дистанцируясь от более воинственной позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».

    Дизен отмечает: «В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии».

    Издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что официальный Берлин сдержанно отреагировал на инициативу Макрона о необходимости телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По данным немецких журналистов, канцлер Германии не считает такое предложение «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства».

    Таким образом, на фоне смены тональности Парижа усиливается различие в подходах между Францией и Германией по отношению к диалогу с Москвой. Франция демонстрирует большую осторожность и ориентацию на компромисс, в то время как ФРГ занимает более жесткую линию, отмечают зарубежные эксперты.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации.

    По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Власти Франции заняли четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (10)
    26 декабря 2025, 12:51 • Новости дня
    В ЕС собрались ограничить полномочия будущих новых членов

    Politico: Еврокомиссия подготовит меры по ограничению прав новых членов ЕС

    В ЕС собрались ограничить полномочия будущих новых членов
    @ IMAGO/Luka Kolanovic/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия разрабатывает инициативу, которая позволит ограничивать полномочия вступивших в ЕС стран при отступлении от демократических ценностей, пишет Politico.

    Еврокомиссия готовит предложения, которые затронут полномочия новых стран-членов, если они отойдут от принципов демократии, пишет Politico.

    Предполагается, что меры могут включать временное прекращение права вето у недавно вступивших государств. Точная форма ограничений еще разрабатывается, сообщает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что комиссия получила поручение представить эти предложения на фоне роста популизма в ряде европейских стран. Подчеркивается, что идея Брюсселя направлена на то, чтобы снизить обеспокоенность государств ЕС относительно расширения объединения и предотвратить блокирование ключевых законодательных инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза обсуждают возможность приема новых членов без предоставления им полного права голоса. Такой шаг рассматривается как способ ускорить процесс расширения ЕС. Это также должно позволить снизить влияние права вето.

    Комментарии (9)
    28 декабря 2025, 02:12 • Новости дня
    Лавров назвал ЕС главным препятствием к миру на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не скрывает подготовки к войне с Россией и становится ключевым препятствием к миру на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Министр обратил внимание на недавние попытки европейских политиков передать замороженные российские валютные резервы, находящиеся в Бельгии, украинскому режиму. «Но не получилось», – сказал он.

    Лавров заявил, что Москва ценит усилия США по достижению мирного урегулирования и готова к дальнейшей работе с американскими переговорщиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что режим Владимира Зеленского и его европейские союзники не проявляют готовности к конструктивным переговорам по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 11:58 • Новости дня
    Генсек НАТО не увидел причин для ЕС создавать независимую от США оборону
    Генсек НАТО не увидел причин для ЕС создавать независимую от США оборону
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что не видит повода для того, чтобы Евросоюз становился оборонительно независимым от США.

    В интервью DPA он подчеркнул: «Вполне логично, что мы шаг за шагом берем на себя больше ответственности за оборону Европы, но на одной стороне с США, которые полностью поддерживают НАТО, остаются в альянсе и в Европе». По словам Рютте, обсуждение вопросов обороны и НАТО в Европе выходит за рамки ЕС, передает ТАСС.

    Рютте напомнил о решениях, принятых на летнем саммите НАТО в Гааге, где страны альянса договорились поэтапно увеличивать оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году. Генсек также отметил, что считает данное решение одним из крупнейших внешнеполитических достижений президента Дональда Трампа.

    Ранее глава Европейской народной партии и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер сообщил, что ЕС больше не может полагаться на США, и выступил с инициативой создать «европейскую НАТО». Однако позиция Рютте гласит, что поддержка и тесное сотрудничество с Америкой остаются ключевыми принципами альянса.

    В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз рассчитывает сорвать инициативы президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу через давление на российскую собственность.

    Комментарии (4)
    27 декабря 2025, 16:57 • Новости дня
    Маска умершего биатлониста Баккена была выставлена на высоту 7 тыс. метров

    Гипоксическая маска умершего биатлониста Баккена была выставлена на высоту 7 тыс. метров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На теле умершего норвежского биатлониста Сиверта Баккена нашли маску, выставленную на имитацию высоты в 7 тыс. метров, сообщили скандинавские СМИ.

    Гипоксическая маска, обнаруженная на умершем норвежском биатлонисте Сиверте Баккене, была настроена на высоту 7 тыс. метров, передает РИА «Новости»  со ссылкой на VG. Это оборудование используют спортсмены для имитации тренировок в условиях недостатка кислорода. Данный режим предполагает крайне низкое содержание кислорода во вдыхаемом воздухе.

    Уточняется, что пока неизвестно, самостоятельно ли Баккен выставил такие параметры, и существовала ли такая настройка в момент его гибели. По одной из версий, уровень мог быть изменен в процессе реанимации спортсмена сразу после обнаружения тела.

    Для установления точной причины смерти будет выполнена судебно-медицинская экспертиза. Результаты анализов ожидаются в начале следующей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баккен скончался 23 декабря в возрасте 27 лет на итальянском курорте Лавацца. Его нашли мертвым в гостиничном номере. При этом спортсмен находился в гипоксической маске.


    Комментарии (2)
    27 декабря 2025, 12:02 • Новости дня
    «Газпром» сообщил о сокращении запасов газа в Прибалтике

    «Газпром» предупредил о сокращении запасов газа в Прибалтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень заполненности единственного подземного газохранилища в Прибалтике опустился до 49,5%, что обычно бывало только к середине февраля, отметили в «Газпроме».

    Газодобывающая компания «Газпром» в своем официальном Телеграм-канале сообщила о существенных трудностях с газоснабжением в Прибалтике. Компания обратила внимание на то, что Инчукалнское подземное хранилище газа в Латвии, единственное в регионе, уже более чем наполовину опустошено.

    «Крайне сложная ситуация в Прибалтике. Инчукалнское ПХГ, единственное хранилище газа в регионе, опустошено уже более чем наполовину. На 25 декабря заполненность Инчукалнского ПХГ сократилась до 49,5%. В прошлом отопительном сезоне такой уровень был зафиксирован только в середине февраля», – говорится в сообщении газовой компании.

    Также в «Газпроме» подчеркнули, что перед стартом сезона отбора Инчукалнское ПХГ было заполнено только на 61%. Снижение запасов в хранилище отмечается на фоне зимнего периода, что повышает риски для стабильности газоснабжения в регионе и требует повышенного внимания к ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о серьезных рисках для Европы из-за низких темпов закачки газа в подземные хранилища.

    Напомним, Россия заняла третье место по объему стоимости импорта газа Евросоюзом по итогам октября. А заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что за два года европейские страны перечислили России больше средств за газ, чем потратили на поддержку Украины.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 20:46 • Новости дня
    СМИ сообщили о субботних переговорах Трампа, Зеленского и европейцев

    Axios анонсировал субботние переговоры Трампа, Зеленского и европейцев по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ближайшую субботу может состояться видеоконференция с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров, посвященная обсуждению мира на Украине, пишут западные СМИ.

    О планах проведения видеоконференции, посвященной переговорам по урегулированию конфликта на Украине, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американский портал Axios. В онлайн-встрече собираются принять участие президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и представители стран Европы. Ожидается, что основной темой станут пути достижения соглашения по прекращению боевых действий и урегулированию ситуации на Украине.

    В публикации Axios уточняется, что встреча запланирована на субботу, однако точное время виртуальной беседы пока не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Зеленский также заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом.

    Ранее Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе и выразил готовность отвести войска с этих территорий при условии сохранения позиций в других регионах.

    Напомним, украинские СМИ опубликовали текст мирного плана Киева из двадцати пунктов, включающего подтверждение суверенитета и соглашение о ненападении при международном мониторинге и гарантиях безопасности от Соединенных Штатов, НАТО и Европы по аналогии с пятой статьей Устава НАТО.

    Комментарии (2)
    27 декабря 2025, 10:18 • Новости дня
    Беглый сенатор Хорошавцев был освобожден судом в Италии после задержания

    Сбежавший экс-сенатор Хорошавцев был освобожден в Италии после задержания в отеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сенатор и экс-глава «Башнефти» Виктор Хорошавцев, обвиняемый в крупном мошенничестве в России, был арестован в гостинице в Италии и вскоре освобожден решением миланского суда, пишут местные СМИ.

    Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев, обвиняемый в мошенничестве в России, был задержан на севере Италии по международному ордеру. Однако вскоре он был освобожден, передает ТАСС, ссылаясь на итальянскую газету Corriere della Sera.

    Суд Милана отклонил запрос о содержании Хорошавцева под стражей. Адвокаты аргументировали свою позицию тем, что юридическое сотрудничество с Москвой невозможно, так как Россия вышла из Совета Европы и прекратила участие в соответствующих соглашениях.

    Издание сообщает, что экс-сенатор был задержан 25 декабря в гостинице, куда приехал навестить свою дочь. Сейчас он проживает в Испании, где у него есть вид на жительство, а также является гражданином Израиля.

    Ранее суд в Мадриде уже отказывал России в экстрадиции Хорошавцева. Кроме того, Corriere della Sera напоминает, что имя бывшего сенатора фигурировало в журналистских расследованиях, связанных с бизнесом в ОАЭ и Хорватии.

    С 2003 по 2009 год Хорошавцев занимал пост члена Совета Федерации от Удмуртии, после чего возглавил ОАО «Система-инвест» – дочернюю компанию АФК «Система». Под его управление тогда перешла восьмая по объему добычи российская нефтяная компания «Башнефть» и практически весь топливно-энергетический комплекс Башкирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Тверской суд Москвы арестовал Хорошавцева заочно, а также он объявлен в федеральный и международный розыск.

    Хорошавцев, согласно судебным документам, с июня 2024 года находится за пределами России и уехал в Турцию.

    Напомним, в России он обвиняется в шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Потерпевшей стороной по делу является госкорпорация «Агентство страхования вкладов».

    Хорошавцеву грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие считает, что обвиняемый действовал вместе с неустановленными и не задержанными лицами.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 13:06 • Новости дня
    CNN: Европейских лидеров не будет на переговорах Трампа с Зеленским во Флориде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские лидеры, как ожидается, не будут принимать участие во встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде, сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.

    Как отмечается в сообщении CNN, «никакие европейские лидеры, как ожидается, не будут включены во встречу», передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп увидел «хороший шанс» на договоренности с Зеленским на выходных.

    В Совфеде призывали Зеленского вести переговоры без «душеприказчиков» из ЕС и НАТО.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 19:55 • Новости дня
    Рябков призвал задуматься о предотвращении войны в Европе

    Рябков подчеркнул важность поиска способов предотвращения войны в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков обратил внимание на необходимость обсуждать не сроки войны в Европе, а пути ее предотвращения.

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» отметил, что обсуждать следует не возможное время начала войны в Европе, а скорее сфокусироваться на поиске эффективных мер по ее предотвращению, передает ТАСС.

    «Мы призываем все же думать не о том, когда может разразиться большая война, а о том, что надо сделать, чтобы ее не допустить», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рябков заявил о невозможности победы над Россией в открытом конфликте под натовскими знаменами.

    Также замглавы МИД отметил существенный прогресс в переговорах Москвы и Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Сейчас Москва придерживается договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 01:21 • Новости дня
    Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом
    Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом
    @ Официальное интернет-представительство президента Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с европейскими лидерами основные документы, которые намерен рассмотреть на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры Зеленский вел из Галифакса, где встречался с премьер-министром Канады Марком Карни.

    Зеленский пояснил, что ЕС известны не все детали, поскольку обсуждение велось Киевом и Вашингтоном в основном в двустороннем формате. Также Зеленский добавил, что рассчитывает после переговоров с Трампом организовать встречу с руководителями европейских стран для обсуждения полученных наработок и детального разбора инициатив. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на гарантии безопасности со стороны США, однако существуют и такие гарантии, которые зависят от позиций европейских лидеров, пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что лидеры стран Евросоюза планировали обсудить с Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен вопрос поддержки Украины. Европейские лидеры, вероятно, не будут участвовать во встрече Трампа и Зеленского во Флориде.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп: Россия не обстреливает Запорожскую АЭС
    Зеленский заявил о согласовании США и Украиной гарантий безопасности
    Ереван высказался по вопросу вывода российских военных из базы в Гюмри
    Вучич подтвердил проведение внеочередных выборов в Сербии
    Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех госнаград
    Фрагмент ракеты-носителя «Союз-21б» упал в Якутии
    Раскрыта новая схема мошенничества с домашним интернетом

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским

    Владимир Путин, комментируя освобождение крупного запорожского города Гуляйполе, заявил, что успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ с занимаемых территорий. По мнению экспертов, это заявление имеет как военное, так и дипломатическое значение. Почему взятие этого города исторически важно для России и как слова президента повлияют на встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским? Подробности

    Перейти в раздел

    Как легко и быстро увеличить боевой состав ВМФ

    Китай открыто и для всего мира продемонстрировал то, какое значение обычные гражданские контейнеровозы могут иметь в случае войны для выполнения боевых задач. В чем плюсы и минусы установки боевых контейнерных модулей на гражданские суда и почему этот пример мог бы быть актуальным и для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации