МИД: Провокацией с МиГ-31 Киев хотел столкнуть Россию и НАТО

Tекст: Вера Басилая

Российская дипмиссия в Гааге, комментируя сорванный план угона МиГ-31, выразила надежду, что в Нидерландах обратят внимание на попытки Киева втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией, следует из сообщения в Telegram-канале посольства.

По мнению дипломатов, подобные действия представляют угрозу европейской безопасности. Как отметили в дипмиссии, эта провокация могла привести к бесконтрольному росту напряженности между Москвой и Североатлантическим альянсом.

В посольстве также обратили внимание на информацию ФСБ о планах организаторов использовать отравляющие вещества.

«Также хотели бы привлечь внимание ОЗХО к непрекращающимся попыткам использования киевским режимом химических спецсредств в террористических и военных целях», – говорится в сообщении.

ФСБ России опубликовала аудиозапись инструктажа сотрудником ГУР российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО.

К операции по угону МиГ-31 с «Кинжалом» украинская и британская разведки привлекли организацию Bellingcat (нежелательная в России).

СБУ предложила штурману убить летчика при осуществлении угона МиГ-31.