ФСБ: СБУ предлагала штурману убить летчика при угоне МиГ-31 с «Кинжалом»

Tекст: Вера Басилая

Спецслужбы Украины предлагали штурману МиГ-31 застрелить, удушить или усыпить командира экипажа, передает ТАСС.

Штурману предлагалось решить вопрос с летчиком, который находится в кабине впереди «кардинальными методами».

Штурман сообщил, что он не обладает навыками для самостоятельной посадки такого самолета. Тогда украинские спецслужбы организовали беседу с летчиком ВСУ, который пытался научить его посадке МиГ-31 по телефону в онлайн-режиме.

ФСБ также отметила, что украинская военная разведка рассматривала отравление как способ нейтрализации командира экипажа в воздушном судне. Оперативник ФСБ заявил, что разведка детально опрашивала штурмана о системе подачи кислорода и правилах использования маски, чтобы нанести на нее специальный токсичный состав.

По словам ФСБ, этот способ – использование отравляющих веществ – ранее уже применялся украинской разведкой против экипажей воздушных судов, став «визитной карточкой» ГУР и ее зарубежных кураторов.

Ранее ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа сотрудником украинского ГУР российского летчика в рамках сорванной операции по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.

Украинская и британская разведки привлекли организацию Bellingcat (нежелательная в России организация) к попытке угона истребителя.