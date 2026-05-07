  • Новость часаМГУ объявил о наборе студентов на факультет ИИ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал
    В Москве 9 мая отключат мобильный интернет
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС
    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    Истребитель США открыл огонь по иранскому танкеру
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    США назвали Европу инкубатором террористических угроз
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах неизбежно запретят

    Запрет электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    0 комментариев
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    11 комментариев
    7 мая 2026, 10:41 • Новости дня

    Балицкий заявил о необходимости федеральной поддержки для ремонта школ

    Tекст: Вера Басилая

    Представители власти посетили среднюю школу в Бердянске и обсудили перспективы капитальных ремонтов в школах региона, которые ещё ждут своей очереди на восстановление, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий совместно с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетили городскую общеобразовательную школу № 11 в Бердянске.

    Как сообщил Балицкий в Max, в учебном заведении обучаются 700 детей с первого по одиннадцатый класс.

    Балицкий сообщил, что школа обладает серьезной базой, однако нуждается в ремонте и обновлении материально-технической части. Особое внимание уделили большому спортивному залу, где после замены кровли необходимо отремонтировать потолочное покрытие. Глава региона пообещал, что эти работы проведут оперативно.

    Также были обсуждены перспективы капитальных ремонтов в других школах региона, многим из которых уже больше 50 лет. По словам Балицкого, для приведения образовательных учреждений к современным стандартам потребуется системный подход и поддержка федерального центра. Он подчеркнул, что процесс обновления школ будет продолжаться, чтобы сделать их более современными, безопасными и комфортными для учеников.

    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Польша согласилась пропустить Фицо в Москву на 9 Мая при разблокировке им кредита Украине

    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    Комментарии (5)
    6 мая 2026, 13:06 • Новости дня
    В России осудили антибелорусское заявление Еревана

    Сенатор Джабаров: Оскорбительными жестами в адрес Москвы и Минска Армения копирует путь Украины

    В России осудили антибелорусское заявление Еревана
    @ Council of Europe Parliamentary/Global Look Press

    Резкие жесты Еревана в адрес Москвы и Минска показывают, что Армения, судя по всему, копирует путь Киева образца 2013 года. Но такая политика приведет республику к потере государственности, сказали газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров и депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее между Минском и Ереваном произошел дипломатический скандал из-за высказываний спикера Нацсобрания Армении.

    «Армянские власти, судя по всему, решили вести страну по пути Украины образца 2013-2014 годов. В рамках этой политики Ереван заигрывает с Евросоюзом, ссорится с Минском и пытается отдалиться от России», – заметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Он назвал прошедший в Ереване саммит Европейского политического сообщества с участием ряда лидеров стран Европы попыткой повлиять на волеизъявление армянских избирателей в преддверии парламентских выборов, назначенных на июнь. Кроме того, по его мнению, участие Владимира Зеленского в работе саммита – попытка сделать оскорбительный жест в сторону Москвы.

    Что касается последних действий армянских властей на мировой арене, сенатор счел их вызывающими. «Напрасно Армения думает, что Евросоюз будет за нее сражаться – в прямом или метафорическом смыслах. Страна явно идет по пути потери государственности», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что никто из европейских стран не помог республике решать региональные проблемы последних лет.

    «Похожий сценарий сначала реализовывался в Грузии. От его последствий государство не может оправиться до сих пор. Затем похожие события происходили на Украине. Теперь на очереди – Армения. Пашинян выбрал, мягко говоря, не самый лучший образец для подражания», – указал он.

    Антибелорусское заявление Симоняна спикер назвал абсурдным. «Остается надеяться, что присутствующие в республике здоровые силы возьмут верх и армянский народ в конечном итоге сделает правильный выбор», – отметил Джабаров.

    Европейский саммит с участием Зеленского в Ереване можно назвать шабашем, добавил в свою очередь Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. При этом, по его словам, нынешние заявления армянского руководства, возможно, продиктованы больше предвыборной повесткой, чем реальной политикой.

    «Судя по всему, нынешние армянские власти чувствуют свою слабость в преддверии выборов и пытаются сохранить бразды правления якобы громкими речами о государственной независимости, сближении с Евросоюзом. В рамках этой же риторики они делают колкие заявления в адрес Минска», – отметил парламентарий.

    Ранее белорусский МИД вручил ноту протеста временному поверенному в делах Армении Артуру Саргсяну. Поводом для демарша стали слова спикера армянского Национального собрания Алена Симоняна о том, что Ереван «не позволит превратить Армению в губернию», и власти страны «не будут управляться по примеру Белоруссии».

    «Армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны», – говорится в заявлении МИД Белоруссии.

    Пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков назвал подобные высказывания грубым нарушением дипломатической этики и предвыборным популизмом. Он добавил, что Минск не потерпит попыток недальновидных армянских политиков поучать белорусов ведению внешней политики. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Запад ставит Ереван перед выбором смены политического вектора.

    Комментарии (27)
    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева
    МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России призывает максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая, заявила Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России призывает международное сообщество максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушений перемирия на 9 Мая, следует из сообщения МИД России.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что нота с предупреждением была направлена во все аккредитованные при МИД дипломатические миссии и международные организации.

    В документе говорится, что Минобороны России 4 мая 2026 года сделало заявление из-за угроз со стороны украинских властей нанести удар по Москве в День Победы. МИД настоятельно рекомендует иностранным диппредставительствам и гражданам заранее эвакуироваться из Киева. 

    «МИД России настоятельно призывает власти вашей страны / руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы», – говорится в направленной МИД России во все аккредитованные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноте.

    В сообщении Захаровой отмечается, что украинский лидер Зеленский на саммите в Ереване открыто заявил о намерении сорвать празднование Дня Победы в Москве, но его не остановили представители стран ЕС. Минобороны России в тот же день опубликовало предупреждение именно как ответную меру.

    Захарова добавила, что западные страны не должны игнорировать угрозы Киева.

    «Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю», – заявила Захарова. По ее словам, коллективный Запад своими действиями становится соучастником планов украинских властей, и теперь должен проявить инстинкт самосохранения.

    Дипломат подчеркивает, что Россия действует исключительно в ответ на агрессию, а заявление Минобороны следует воспринимать как серьезное предупреждение, требующее должной реакции.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве. Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника

    Комментарии (26)
    6 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений

    МЧС сообщило о горящих 17 строениях в Брянской области

    В Брянской области загорелись сразу 17 строений
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Злынковском районе Брянской области произошло масштабное возгорание, охватившее почти два десятка различных построек.

    В поселке Вышков огнем охвачены 17 строений, среди которых находится как минимум один жилой дом, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе регионального управления МЧС России подтвердили масштаб происшествия. «Минимум один жилой дом», – заявили представители ведомства, отвечая на вопрос о количестве пострадавших жилых зданий среди горящих объектов.

    На данный момент спасательные службы продолжают работу на месте инцидента. Информация о возможных пострадавших в результате сильного пожара пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севском районе Брянской области в результате удара беспилотных летательных аппаратов сгорел один из производственных корпусов свинокомплекса «Подывотье»

    Комментарии (5)
    6 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    СМИ: В Киеве отвергли возможность перемирия на День Победы
    СМИ: В Киеве отвергли возможность перемирия на День Победы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти отказались поддержать инициативу перемирия, приуроченного ко Дню Победы, посчитав подобные шаги нецелесообразными.

    Соответствующее заявление на условиях анонимности сделал высокопоставленный чиновник, передает издание Kyiv Independent. По его словам, власти страны не планируют приостанавливать боевые действия в честь девятого мая.

    «Мы просто не видим смысла продолжать парад», – подчеркнул собеседник газеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины обвинили Россию в нарушении «режима тишины», который Владимир Зеленский объявил в одностороннем порядке. Москва ранее приняла решение о перемирии на Украине 8 и 9 мая.

    Комментарии (11)
    6 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане

    Anadolu: Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане

    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский военный был замечен за осквернением статуи Девы Марии в южном Ливане, пишет агентство Anadolu.

    На опубликованных в сети кадрах видно, как военнослужащий курит сигарету и вставляет другую сигарету в рот статуи Девы Марии, сообщает Anadolu со ссылкой на израильскую общественную телерадиокомпанию KAN.

    Как отмечает издание, предполагается, что видео сняли и разместили сами солдаты. Израильские военные подтвердили, что инцидент расследуется, и подчеркнули, что «вопрос находится на рассмотрении».

    Ранее израильский солдат повредил статую Иисуса Христа на юге Ливана.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиля выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана.

    Комментарии (11)
    6 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    В Грузии высмеяли «обанкротившуюся евробюрократию» на саммите ЕС – Армения
    В Грузии высмеяли «обанкротившуюся евробюрократию» на саммите ЕС – Армения
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Аналитик, член оппозиционной парламентской партии Грузии «Сила народа» Давид Картвелишвили заявил о «лжи евробюрократии» по поводу якобы смещения нового регионального центра в Армению, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Евросоюз, евробюрократия уже официально испортили дела с Тбилиси и Баку, поэтому теперь они хотят представить картину о переносе политического центра в Ереван. Но ничего хорошего Армении это не сулит», – сказал эксперт.

    По его мнению, «евробюрократия обманывает и себя, и Армению, и весь мир заявлениями о том, что логистически, инфраструктурно, географически, геоэкономически и геополитически центр теперь смещается в Ереван».

    Как отметил Давид Картвелишвили, «никакого чуда не случилось» в связи с проведением в Ереване 4-5 мая саммитов Европейского политического сообщества и «Евросоюз – Армения».

    «Обанкротившаяся евробюрократия увидела рост активности США в регионе. Вскоре в Грузии ждут делегацию Госдепа», – объяснил аналитик стремление ЕС быть конкурентоспособным на Южном Кавказе.

    По его словам, «есть перспектива установления Грузией прямых связей с теми или иными странами-членами ЕС, которые выстраивают свою внешнюю и внутреннюю политику на основе прагматизма, а не на идеологических клише, от которых не освободился Брюссель».

    «Прослеживается такой путь, так как выявляются две Европы. Это увидел и президент США Дональд Трамп, который предпочел прямые связи с некоторыми странами Евросоюза. Наверное, и нам предстоит поступить так же, потому что евробюрократия Брюсселя неадекватна», – сказал он.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы

    Подоляк заявил о планах Киева устроить пролет БПЛА над Москвой в День Победы

    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о планах Киева осуществить пролет беспилотников Вооруженных сил Украины над Москвой в День Победы,

    По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.

    Комментарии (15)
    6 мая 2026, 21:22 • Новости дня
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил о планах направить России счет, полученный из Украины, на сумму около 20 тысяч евро за восстановление линии электропередачи.

    Молдавия получила счет от «Укрэнерго» за ремонт высоковольтной линии электропередачи Исакча – Вулканешты на сумму около 20 тыс. евро, что примерно соответствует 1,7 млн рублей. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету заявил, что Кишинев намерен отправить этот счет России по дипломатическим каналам, сообщает молдавский портал Newsmaker.

    Жунгиету сообщил, что счет был получен от коллег из украинского «Укрэнерго», а точная сумма составляет около 20 тыс. евро или примерно 500 тыс. молдавских леев. Он также отметил: «Позже мы увидим, как она [сумма] будет возвращена».

    Министр обвинил российскую сторону в причастности к повреждению ЛЭП, из-за чего возникла необходимость проведения ремонтных работ. До момента, пока не будут получены средства от России, государственное предприятие «Молдэлектрика» выделит нужную сумму из собственных резервов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 января в Молдавии произошло масштабное отключение электричества из-за серьезных сбоев в энергосетях на Украине.

    Ранее, 23 января на Молдавской ГРЭС за сутки случились две аварии, что вызвало перебои с электроснабжением в северных районах региона. Позже власти Молдавии ввели жесткие ограничения на использование электроэнергии, обязав отключать эскалаторы, витрины и сокращать внутреннее освещение в зданиях.


    Комментарии (9)
    6 мая 2026, 14:36 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 домов, школы и детсады

    Николаев сообщил о повреждении 40 домов в Чебоксарах при атаке ВСУ

    При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 домов, школы и детсады
    @ Андрей Стенин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Чебоксарах после атаки Вооруженных сил Украины получили повреждения 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

    В результате массированной атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ были повреждены 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил в Max Николаев. Два человека погибли, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

    Глава республики отметил, что введение режима ЧС позволяет ускорить мобилизацию ресурсов и выделение бюджетных средств для проведения аварийных работ и оказания адресной помощи жителям. На данный момент более 70 специалистов проводят обходы квартир для оценки масштабов ущерба, а в пунктах временного размещения уже приняли свыше тысячи человек.

    Пострадавшие могут получить единовременные выплаты, компенсации за утраченное имущество и пособия по здоровью. Прием заявлений осуществляется через портал «Госуслуги» или МФЦ, для оперативной связи развернут специальный штаб.

    Николаев уточнил, что восстановительные работы в городе идут активно: очищены территории, обеспечена охрана, строители приступили к ремонту и замене стекол. Все учебные заведения, за исключением трех переведенных на дистанционное обучение школ, продолжают работу в штатном режиме.

    Глава региона поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить пострадавший жилой фонд и социальную инфраструктуру, подчеркнув, что эти объекты обеспечивают жизнедеятельность граждан и должны работать без перебоев.

    Украинские войска атаковали Чебоксары крылатыми ракетами и беспилотниками.

    Число пострадавших при атаке на город выросло до 35 человек.

    Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о гибели двух мирных жителей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте при атаке на Чебоксары.

    Комментарии (19)
    6 мая 2026, 18:44 • Новости дня
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    @ @BalazsOrban_HU

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о возврате Украине золота и денег Ощадбанка, которые были задержаны венгерскими спецслужбами в марте этого года.

    Венгрия вернула на Украину средства и ценности государственного Ощадбанка, которые были задержаны ранее венгерскими спецслужбами, передает ТАСС. О передаче заявил Владимир Зеленский, подчеркнув, что это «важный шаг в отношениях с Венгрией». По его словам, инкассаторские автомобили с деньгами и золотом были задержаны в марте 2026 года.

    История получила огласку после заявления украинца, представившегося перебежчиком и выступившего на венгерском телеканале М2. Он утверждал, что задержанные десятки миллионов долларов и евро якобы предназначались для черной кассы ВСУ и находились под личным контролем Зеленского.

    По словам этого человека, средства якобы планировалось использовать для финансирования иностранных наемников, диверсионных операций и подкупа политиков. Украинская сторона официально эти обвинения не комментировала. Возвращение ценностей уже назвали шагом к улучшению отношений между Киевом и Будапештом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский потребовал от главы победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра вернуть средства Ощадбанка еще 20 апреля.

    Напомним, что Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии 6 марта сообщило о задержании семерых граждан с Украины, включая генералa СБУ в отставке, с крупной суммой денег и золотом. При них находилось 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Позже задержанные были отпущены и вернулись на Украину, а изъятые деньги и золото остались в Венгрии.

    Эти средства стали вещественными доказательствами по уголовному делу. А парламент Венгрии разрешил заморозить деньги и ценности на срок до 60 дней.


    Комментарии (9)
    6 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Грузинский эксперт объяснил активность Зеленского на Южном Кавказе
    Грузинский эксперт объяснил активность Зеленского на Южном Кавказе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Активизация на Южном Кавказе украинского лидера Владимира Зеленского является попыткой убедить лидеров стран этого региона в якобы успехе Украины в противостоянии с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    Комментируя недавние визиты Зеленского в Баку и Ереван, а также встречу в Армении с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, аналитик отметил, что глава киевского режима «пытается убедить всех и каждого, что Украина выигрывает на поле боя у России и что они должны это учитывать в собственной политике».

    «Зеленский таким способом ищет поддержки на Южном Кавказе в продолжение своей антироссийской политики», – сказал он.

    По словам Петрэ Мамрадзе, «по отношению к той же Грузии прямые призывы открыть «второй фронт» перешли в другую фазу – предупреждения о том, что в своей политике следует учитывать, что Украина на подъеме, а Россия якобы в кризисе».

    «Грузия не должна расслабляться. На языке дипломатии надо все время напоминать Киеву, что мы ничего не забыли – ни отзыва украинского посла, ни требований передать оружие или «прогуляться» в Абхазию и Южную Осетию, ни постоянных беспочвенных обвинений», – сказал эксперт.

    При этом он напомнил, что правительство Грузии всегда говорило, что «не пожертвует отношениями с народом Украины из-за политики ее властей».

    «Это там, в Киеве, глава фракции правящей партии Давид Арахамия говорил, что стесняется быть грузином. И никто его за это не одернул», – сказал эксперт.

    «Теперь мы ожидаем, хотя непонятно, сбудутся ли эти ожидания, что Украина извинится за это, как и за то, что привела в высшие эшелоны власти разыскиваемых Грузией криминалов, – отметил аналитик. – Украина должна сделать первой шаги, направленные на улучшение двусторонних отношений».

    Комментарии (8)
    6 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах
    @ IMAGO/Volker Hohlfeld/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Дипломатическое представительство России призвало власти Германии разрешить демонстрацию флагов и атрибутики, связанной с разгромом нацизма, в памятные майские дни.

    Российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала от германской стороны снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах 8 и 9 мая, передает ТАСС.

    «По распоряжению берлинских властей 8 и 9 мая 2026 года на советских воинских мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове в очередной раз запрещается демонстрация флагов России и Белоруссии, а также символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Германии и Европы от нацизма. Среди них красное знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, историческая военная униформа, советские песни и марши военных лет», – отметили в посольстве РФ.

    Дипломаты настоятельно призвали восстановить историческую справедливость и официально признать преступления Третьего рейха геноцидом народов Советского Союза. В посольстве подчеркнули, что запреты, вводимые Берлином под предлогом конфликта на Украине, поражают абсурдностью и цинизмом. По мнению представителей дипмиссии, такие меры направлены исключительно на ограничение права достойно отметить годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина решили ввести строгие ограничения на использование советской символики у военных мемориалов.

    МИД Германии разослал местным властям рекомендации о выдворении представителей России с памятных мероприятий.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова жестко раскритиковала подобные планы немецкой стороны.

    Комментарии (15)
    6 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Кровля спортзала учебного заведения рухнула в Екатеринбурге
    Кровля спортзала учебного заведения рухнула в Екатеринбурге
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из здания образовательного учреждения на улице Умельцев в Екатеринбурге экстренно эвакуировали почти сто человек после масштабного падения перекрытий спортивного комплекса.

    ЧП случилось 6 мая на территории Свердловской области, передает ТАСС. Масштабы разрушения достигли 400 квадратных метров.

    «Днем шестого мая в экстренные службы Екатеринбурга поступило сообщение об обрушении части кровли здания учебного заведения на улице Умельцев. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 кв. м. Наличие в момент обрушения в помещении людей уточняется», – сообщили в региональном управлении МЧС.

    Представители ведомства отметили, что до прибытия спасательных бригад здание самостоятельно покинули 97 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирской области частично обрушилась крыша школы. В городе Татарске произошло обрушение части здания местного учебного заведения. В Екатеринбурге рухнула одна из секций трехэтажного административного сооружения.

    Комментарии (2)
    7 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией

    Медведев заявил об уничтожении промышленности и экономики ФРГ в случае войны

    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Хваленая немецкая промышленность будет полностью уничтожена в случае войны России и Германии, под угрозой окажется существование и европейской цивилизации в целом, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России в своей новой статье для RT оценил последствия возможной милитаризации ФРГ. Политик предупредил западные страны о катастрофических результатах агрессии.

    «Наш четкий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

    Он добавил, что немецкая экономика будет полностью уничтожена без шансов на восстановление. По словам политика, при таком развитии событий оставшиеся квалифицированные кадры массово покинут Европу. Специалисты будут вынуждены спасаться бегством в Россию, Соединенные Штаты и страны Азии.

    По мнению политика, только прямое указание на такие последствия может отрезвить немецкие элиты и их союзников, тем самым сохранить жизни миллионов людей по обе стороны возможного конфликта.

    Ранее Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании во главе с ФРГ.

    Зампредседателя Совбеза России назвал животный страх перед неприемлемым уроном единственным способом предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев также заявил о провале процесса очищения немецкого общества от нацистского наследия.

    Комментарии (15)
    Главное
    ЕС собрался отменить экологические штрафы нефтегазовым компаниям
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы
    Партии Стармера спрогнозировали сокрушительное поражение на выборах
    Премьер Бельгии поругался с послом США из-за антисемитизма
    Азия погрузилась в энергетический кризис на фоне рекордной жары
    Адвоката Карабанова арестовали по делу о крупном мошенничестве
    Люди старше 50 лет стали чаще ходить на свидания

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. Теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино - это место, где НАТО точно не ждут, поэтому аланы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации