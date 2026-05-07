Росреестр рассказал о способах выявления фейковых уведомлений о штрафах

Росреестр: Дачникам следует оплачивать штраф только при наличии постановления

Tекст: Дарья Григоренко

Росреестр напомнил, что постановление должно быть подписано главным государственным инспектором региона или его заместителем и заверено печатью территориального органа. Документ вручается лично, высылается заказным письмом или направляется в личный кабинет на портале госуслуг, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили о распространении мошеннических схем: дачникам присылают фейковые уведомления о штрафах с предложением оплатить их со скидкой, после чего злоумышленники получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах». В Росреестре подчеркивают, что привлечение к административной ответственности возможно только после проведения контрольного мероприятия и составления протокола.

В Росреестре отметили, что подозрительные сообщения с требованием оплаты штрафа – это мошеннические действия. Если есть сомнения в подлинности постановления, гражданам рекомендуется обратиться в территориальный орган Росреестра лично, по телефону или направить жалобу в течение десяти дней.

Ранее в пресс-службе платформы «Мошеловка» «Народного фронта» сообщили, что владельцы дачных участков стали получать рассылки мошеннических уведомлений о срочных сборах на ремонт и спил деревьев.

