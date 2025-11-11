ВС России поразили используемую в интересах ВСУ транспортную инфраструктуру

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по местам хранения беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты 69 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 95 994 БПЛА, 635 ЗРК, 25 960 танков и других бронемашин, 1 611 боевых машин РСЗО, 31 240 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 359 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине.

ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине. В частности, они поразили цех сборки дронов и объекты энергетики ВСУ.