    Умер виновник ненависти к США во всем мире
    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска
    Дробницкий назвал победу Мамдани в Нью-Йорке шагом к гражданскому конфликту
    Кремль призвал Белград не допустить использования сербских боеприпасов против России
    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск
    Минченко объяснил назначение Королева врио главы Тверской области
    Разведка Южной Кореи заявила о переброске военных КНДР в Россию
    На выборах мэра Нью-Йорка впервые победил мусульманин
    Власти Молдавии одобрили законопроект о закрытии Русского дома
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Дональду Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    5 ноября 2025, 12:37 • Новости дня

    ВС России поразили цех сборки дронов и объекты энергетики ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также цеху сборки БПЛА, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, четыре снаряда американской РЗСО HIMARS и 123 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 95 059 беспилотников, 635 ЗРК, 25 862 танка и других бронемашин, 1609 боевых машин РСЗО, 31 099 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 925 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, на этой неделе ВС России нанесли групповой удар с помощью «Кинжалов» по объектам ВПК Украины

    Ранее ВС России поразили обеспечивающие работу ВПК Украины объекты энергетики и ударили по инфраструктуре военных аэродромов.

    На прошлой неделе они нанесли массированный удар возмездия по Украине.

    5 ноября 2025, 11:07 • Новости дня
    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска

    Минобороны: Зеленский скрывает правду о Купянске ценой жизни тысяч украинских военных

    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о проведении в Купянске зачистки «до 60 оставшихся русских» свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью или осознании безысходности ситуации для украинских войск, заявило Министерство обороны России.

    Владимир Зеленский, заявивший о зачистке до 60 российских военных в Купянске, полностью утратил связь с реальностью или пытается скрыть безысходное положение своих войск, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что Зеленский полностью утратил связь с реальностью, полагаясь на лживые доклады главкома ВСУ Александра Сырского.

    «Либо, напротив, понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске», – заявили в российском военном ведомстве.

    В ведомстве уточнили, что ценой бесславной гибели в котлах тысяч украинских военных глава киевского режима стремится до последнего не раскрывать реальное положение дел своим гражданам и зарубежным союзникам.

    Кроме того, ситуация вокруг украинских воинских группировок, находящихся в Купянске и Красноармейске, стремительно ухудшается. По информации Минобороны, войска ВСУ несут значительные потери и не имеют шансов на спасение, кроме как сдаться в плен. Российская сторона подчеркивает, что эти формирования оказались в окружении и продолжают терять позиции под натиском российских сил.

    Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая назвала заявления Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске «гнилой неправдой».

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Журналист из Донецка Сергей Миркин пояснял способы, которыми украинские пропагандисты пытаются убедить мир, что Украина не проигрывает.

    Минобороны России рассказало о потерях окруженных украинских частей в Купянске и Красноармейске.

    4 ноября 2025, 23:25 • Новости дня
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    @ onf_front

    Tекст: Катерина Туманова

    Telegram-каналы распространяют видео, на которых FPV-дроны ВСУ уничтожают мирное население под Купянском, а частности, канал «Народного фронта» представил видео жестокой расправы над женщиной, которая крестится, стоя на коленях на обочине дороги перед тем, как дрон врезается в нее и взрывается.

    «Пожилая женщина пытается выбраться из Купянска. Увидев дрон противника, падает на колени и крестится, умоляя пощадить. Оператор некоторое время издевается, а потом убивает женщину. Обыкновенный фашизм», – говорится в сопровождающем видео посте.

    Telegram-канал «Оперативный простор» показал видеозапись, как двое мирных жителей, из села Петропавловка восточнее Купянска решили выйти к российским позициям. С собой они несли только личные вещи. Один из них держал белый флаг, рядом с ним шла маленькая собака. Но операторы ВСУ направили FPV-дроны, поочередно убив шедших по дороге беззащитных мирных жителей.

    «И как особый символ стойкости русского православного человека – несколько раз крестящийся дед – и за это ему боеприпас в голову от извергов. Такую мерзость сложно представить даже в самом страшном фильме ужасов», – сказано в сообщении к видео.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил ее отец.

    4 ноября 2025, 16:45 • Видео
    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    4 ноября 2025, 15:44 • Новости дня
    Handelsblatt: Германия отказалась поставить ракеты Taurus Украине

    Handelsblatt: Германия отказалась поставить ракеты Taurus Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Германия сохранила ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву, но увеличит финансовую помощь Киеву на 3 млрд евро в 2026 году, сообщает газета Handelsblatt.

    Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что власти Германии по-прежнему исключают возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus, несмотря на неоднократные просьбы Киева, передает ТАСС.

    Как отмечается, подобная позиция сохраняется на фоне продолжающихся обсуждений внутри коалиции.

    Вместо ракет Taurus Берлин намерен увеличить объем финансовой поддержки Киева, добавив к текущей сумме около 3 млрд евро. Таким образом, общая сумма помощи должна вырасти до 11,5 млрд евро, если решение будет окончательно одобрено. Источники подчеркивают, что переговоры еще ведутся, но среди политиков наблюдается широкий консенсус относительно необходимости дополнительной поддержки.

    По данным издания, германское правительство рассчитывает, что в условиях отсутствия ракет Taurus Киев направит новые средства на развитие собственного дальнобойного вооружения. Прежде всего речь идет о крылатых ракетах «Фламинго», которые должны стать аналогом немецкой ракеты.

    Ранее лидер ХДС Фридрих Мерц допустил возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах использовать замороженные российские активы для поддержки вооруженных сил Украины.

    Германия решила выделить на закупку американского оружия для Украины 500 млн долларов по инициативе PURL.

    5 ноября 2025, 08:47 • Новости дня
    Группу украинских военных уничтожили в ловушке возле Красноармейска
    Группу украинских военных уничтожили в ловушке возле Красноармейска
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военных, попавшая в огневой мешок во время попытки атаки, ликвидирована в районе между Красноармейском и Родинским, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, группа украинских военнослужащих попала в засаду между Красноармейском и Родинским в момент попытки атаковать позиции российских войск, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что солдаты ВСУ были намеренно допущены в определенный участок, после чего у них не осталось возможности выбраться.

    «Противник оказался в ловушке между Красноармейском и Родинским, когда намеревался атаковать наши позиции. Их запустили в определенный квадрат, а выйти уже не дали. Их просто уничтожили», – сказал Кимаковский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска.

    ВС России ранее сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового.

    Военный корреспондент сообщил, что бойцы «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) отказались «идти деблокировать» украинских военных в Красноармейске.

    4 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Орбан назвал альтернативный вариант членству Украины в Евросоюзе

    Tекст: Катерина Туманова

    Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском союзе, потому что это привело бы к войне в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    В своем обращении к украинскому лидеру венгерский премьер напомнил, что поддержка, которую Украина получает от Европейского союза, включает и венгерские деньги. Более того, Венгрия ничем не обязана Украине, которая не защищает ни от кого и ни от чего.

    «Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском союзе, потому что это привело бы к войне в Европе и вывело бы деньги венгров на Украину. Мы считаем, что Европейский союз должен вступить в стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС», – написал Орбан в соцсети Х свое предложение.

    Премьер Венгрии добавил, что правительство страны будет придерживаться этой позиции в будущем, так как имеет на нее полное право.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейским странам предстоит еще долго содержать Украину, которую они взяли «на поруки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности союза, предложив ограничиться стратегическим партнерством. ЕК заявила о планах начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС до конца года.

    5 ноября 2025, 06:23 • Новости дня
    Губернатор Авдеев сообщил об атаке беспилотников на пригород Владимира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В пригороде Владимира зафиксирована атака беспилотников на объект критической энергетической инфраструктуры, при этом все системы жизнеобеспечения продолжают функционировать штатно, сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев.

    По его словам, энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира подверглась атаке с использованием беспилотников, передает РИА «Новости». Авдеев отметил: «Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира». На данный момент на месте происшествия работают специалисты, а работы по устранению последствий начнутся в светлое время суток.

    Все объекты жизнеобеспечения функционируют нормально, нарушений в их работе не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нижнего Новгорода заявили о готовности оказать поддержку пострадавшим после атаки беспилотников. Системы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников на территории Белгородской области. Мужчина получил ранения после удара Вооруженных сил Украины по жилому дому в Свердловске в ЛНР.

    5 ноября 2025, 12:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск

    Российские войска за сутки отразили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска

    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и частном секторе. Продолжается наступление в северном направлении.

    Российские военные не допустили прорыва противника из кольца окружения. За минувшие сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, идет плановая зачистка от украинских боевиков Гнатовки и Рога в ДНР, освобождены 24 здания.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника.

    За прошедшие сутки в этом районе уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три бронемашины и два пикапа.

    В целом подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Торецкого, Доброполья, Родинского, Удачного, Котлино в ДНР, Петропавловки и Демурино в Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 470 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Петровки, Новоплатоновки и Петропавловки в Харьковской области и Новоселовки в ДНР.

    В районе населенного пункта Купянск подразделения 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. В течение суток были сорваны четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой и 151-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Моначиновки, Благодатовки и Петровки в Харьковской области.

    За последние сутки в районе Купянска уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 26 единиц вооружения и военной техники, в том числе американские бронетранспортер М113 и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, семь бронеавтомобилей, два миномета, грузовой автомобиль, а также восемь пикапов.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, 11 бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Павловки, Кондратовки, Алексеевки и Пролетарского в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и пять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии поблизости от Константиновки, Северска, Дружковки и Федоровки в ДНР. Противник потерял до 160 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Равнополья, Успеновки в Запорожской области и Егоровки в Днепропетровской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 250 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее в среду сообщалось, что группу украинских военных уничтожили в ловушке возле Красноармейска.

    Экс-военный ВСУ рассказал о жертвах ради удержания Красноармейска.

    Накануне Минобороны рассказало о потерях окруженных частей ВСУ в Купянске и Красноармейске.

    5 ноября 2025, 10:04 • Новости дня
    Чехия объявила о планах сократить военную помощь Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чешское правительство рассматривает возможность уменьшения объемов военной помощи Украине и акцентирования внешней политики на дипломатических инициативах, заявил экс-депутат Европарламента (ЕП) от фракции «Патриоты», претендующий, по данным СМИ, на пост главы МИД Чехии, Филип Турек.

    По его словам, новое правительство Чехии будет сокращать военную помощь Украине и сосредоточится на дипломатических мерах для урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    Турек сообщил европейскому изданию Politico: «Оно будет уделять приоритетное внимание дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны на Украине и снижение рисков конфликтов в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из государственного бюджета, сосредоточиваясь на потребностях Чехии в сфере безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чехии создали новую правительственную коалицию.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался финансировать Киев.

    Между тем в Словакии поддержали идею объединения с Венгрией и Чехией против Украины.

    5 ноября 2025, 01:55 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о предоставлении США карт с линией фронта на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не предоставляет США карт с актуальной линией фронта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, перед началом закрытых переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в августе появилась карта с отмеченными историческими регионами России. Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    5 ноября 2025, 12:28 • Новости дня
    Зеленский опубликовал фото украинских военных с нацистской символикой
    Зеленский опубликовал фото украинских военных с нацистской символикой
    @ V_Zelenskiy_official

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский опубликовал фотографии с военнослужащими, на чьей форме отчетливо заметны символы, напоминающие знаки подразделений СС (запрещено в России).

    Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с военнослужащими 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Рубеж». На снимках, размещенных президентом Украины, видны нацистские символы, которые ранее использовали карательные подразделения СС, передает ТАСС.

    Часть военных, которых награждал Зеленский, носили на форме нашивки с изображением двух молний. Эти знаки идентичны символам, которые в годы Второй мировой войны использовали нацистские формирования. На одной из фотографий также запечатлено знамя, дизайн которого напоминает свастику.

    Отдельные подразделения Национальной гвардии Украины и ВСУ открыто придерживаются неонацистских взглядов. Официальные украинские СМИ, как правило, стараются не показывать кадры, на которых заметны эти эмблемы, и предпочитают публиковать фотографии без их изображения.

    Ранее французская газета Le Monde признала массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мирным инициативам США на Украине мешает неконтролируемый нацизм.

    5 ноября 2025, 11:33 • Новости дня
    Марочко сообщил о закреплении ВС России на окраине Северска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные прочно удерживают позиции в районе улицы Павлова на южной границе Северска, контролируя жилые здания и продолжая наступательные действия, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВС России закрепились у улицы Павлова на южной окраине Северска Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что российские военнослужащие уже осуществляют контроль над несколькими домостроениями в этом районе и продолжают развивать успех.

    Он также обратил внимание на сложность текущей операции из-за особенностей рельефа местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский сообщил о разделе группировки ВСУ между Северском и Красным Лиманом.

    Российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР.

    Ранее российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР.

    4 ноября 2025, 14:22 • Новости дня
    Послы ЕС назначили дату обсуждения конфискации активов России

    ЕС решил собрать послов 5 ноября для обсуждения конфискации активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянные представители 27 стран Евросоюза вновь обратятся к рассмотрению предложений Еврокомиссии об экспроприации суверенных активов России на заседании 5 ноября, следует из опубликованной на сайте Совета ЕС повестке заседания.

    Постоянные представители двадцати семи стран Евросоюза вновь обратятся к рассмотрению предложений Еврокомиссии об экспроприации суверенных активов России на заседании 5 ноября, передает ТАСС. Дискуссия пройдет в рамках подготовки к следующему заседанию Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов.

    Как отмечается в опубликованной на сайте Совета ЕС повестке, обсуждение инициативы будет происходить под видом так называемого репарационного кредита, что предусматривает использование замороженных активов Центробанка России. Активы находятся в депозитарии Euroclear в Брюсселе.

    Источник указывает, что практических решений по данному вопросу на ближайшей встрече принято не будет. Заседание начнется в 11:30 по московскому времени в Брюсселе в рамках комитета COREPER II, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пиньо подчеркивала, что комиссия продолжает работать над механизмами использования российских активов для поддержки Украины. На саммите ЕС, прошедшем в Брюсселе 23 октября, решение по этому вопросу было решено отложить до декабря.

    Ранее Россия и КНР выступили против конфискации государственных суверенных активов.

    Власти Италии и Франции отказались передавать на Украину замороженные российские активы из-за опасений по поводу финансовых рисков.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался поддержать конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между странами Евросоюза.

    Россия пообещала жестко ответить в случае экспроприации ее суверенных активов.

    4 ноября 2025, 14:55 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА в Белгородской области

    Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства ПВО ликвидировали восемь украинских беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию Белгородской области в первой половине дня, сообщило Министерство обороны России.

    Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны с 8:00 до 14:00 по московскому времени, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Все беспилотники сбиты над территорией Белгородской области.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки ВСУ атаковали 12 районов региона с применением 112 беспилотников.

    В результате атак пострадали пять мирных жителей, среди которых оказался подросток.

    5 ноября 2025, 08:04 • Новости дня
    Times: Украина не получит всех денег от продажи «Челси» Абрамовичем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Опубликованные финансовые данные показали, что Украина вряд ли получит основную часть денег от продажи футбольного клуба «Челси» российским бизнесменом Романом Абрамовичем, пишут британские СМИ.

    Значительная часть средств от продажи клуба ушла на погашение кредитов, предоставленных Абрамовичу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Всего из вырученных 2,35 млрд фунтов стерлингов около 1,54 млрд фунтов было направлено на оплату долгов офшорным компаниям российского бизнесмена.

    В финансовых документах отмечается, что только «чистая выручка» после урегулирования всех кредитных обязательств может быть передана благотворительному фонду, а речь идет примерно о 987 млн фунтов стерлингов.

    Однако эксперты считают, что эти деньги вряд ли дойдут до Украины. Британский эксперт по финансовым вопросам в футболе Киран Магуайр заявил, что ожидания того, что вся выручка от продажи «Челси» пойдет «пострадавшим от войны», была преувеличена.

    Также сообщается, что часть средств продолжает оставаться замороженной на счетах компании Fordstam, связанной с Абрамовичем. Британское правительство до сих пор не основало фонд, который был обещан для направления этих средств, несмотря на публичные заявления о поддержке гуманитарных программ на Украине.

    Между бывшим владельцем «Челси» и правительством Британии продолжается спор о том, как именно должны быть использованы деньги.

    В 2023 году Абрамович отказался передавать 2,3 млрд фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба «Челси» исключительно Украине.

    4 ноября 2025, 16:14 • Новости дня
    Боец рассказал о подготовке ВСУ к войне британскими инструкторами еще в 2018 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские бойцы начали изучать британские методики ведения боя и тактику еще за четыре года до спецоперации, подтвердил украинский доброволец.

    О подготовке украинских военных к масштабным боевым действиям с участием британских инструкторов сообщил доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Белый», передает РИА «Новости». Боец поделился, что проходил обучение по британской методике курса пехотинца в 2018 году, когда был в составе 106-го батальона. «В 2018-м я не то что сталкивался, я проходил обучение по британской методике, курс пехотинца. Они приезжали к нам на Украину, на тот момент я также был в 106-м батальоне. И два месяца занимались с ними. Они очень с интересом все подходили», – рассказал доброволец.

    По его словам, иностранные инструкторы уделяли особое внимание изучению тактики российских войск и народного ополчения. Они старались проанализировать существующие подходы, чтобы адаптировать свои методы ведения боя к этой тактике. Боец подчеркнул, что опытные участники командировки, которые были задействованы в АТО или ОАС, интересовались тактическим вооружением и особенностями передовой.

    Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса состоит из бывших украинских военных, создавших освободительное движение и ведущих борьбу против действующих властей Украины. Бойцы подразделения принимали участие в операциях по обороне Кременной, Серебрянского лесничества, а также в освобождении Авдеевки, Селидово, Очеретино и других населенных пунктов Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти решили продлить подготовку украинских военных по программе Interflex как минимум до конца 2026 года.

    Украинскую диверсионно-разведывательную группу готовили британские и канадские инструкторы. Британия отказалась размещать свой военный контингент на Украине. Служба внешней разведки России объявила о подготовке Британией экологической катастрофы в международных водах.


    Зеленский опубликовал фото украинских военных с нацистской символикой
    В Литве начали строительство завода Rheinmetall по производству боеприпасов
    В Италии призвали прислушаться к словам Захаровой о рухнувшей в Риме башне
    В «Грузинской мечте» объяснили цель запрета радикальной оппозиции
    Чехия объявила о планах сократить военную помощь Украине
    Стало известно о планах Британии построить четыре атомные подлодки
    Объявлено о запуске детских SIM-карт в России

    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия

    Россия впервые обошла исторического мирового лидера по экспорту подсолнечного масла – Украину. Зарубежные поставки Российской Федерации оказались на полмиллиона тонн больше, чем у конкурента. Среди новых покупателей российского продукта – Индия, давний партнер по нефтяной торговле. За счет чего России удалось занять первое место? Подробности

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Умер виновник ненависти к США во всем мире

    На 87-м году жизни скончался Дик Чейни – легендарный политик и злой гений, чья деятельность изменила мир. Его главным достижением стал пост вице-президента США, заняв который, он по влиянию едва не превзошел главу государства. Не будь Чейни, мир могли обойти многие трагедии – от Ирака до Украины. Но даже про него можно сказать что-то хорошее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

      В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    • Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

      Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайера, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

