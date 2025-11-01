ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске

Tекст: Мария Иванова

В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, завершается зачистка от украинских боевиков территории Гнатовки и Рога в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова.

За минувшие сутки в этом районе уничтожено до 190 украинских военнослужащих, бронемашина, пять пикапов, два миномета и орудие полевой артиллерии.

Пресечена высадка с вертолета группы сил спецопераций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска ДНР. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Елбицкого, Гнатовки, Гришино, Котлино, Панковки, Родинского, Розы Люксембург, Удачного ДНР, Ивановки и НовопавловкиДнепропетровской области.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 405 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Варачино, Искрисковщины, Кондратовки, Новой Сечи и Павловки Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Синельниково.

При этом ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов с матсредствами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Дружелюбовки, Петропавловки Харьковской области, Масляковки, Новоселовка, Ставкок и Яровой ДНР.

Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска Харьковской области.

Отражена очередная атака противника в северо-западном направлении с целью выхода из кольца окружения. Уничтожены восемь боевиков 16-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, пресечены две попытки деблокирования окруженных формирований подразделениями 151-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Петровки и Великой Шапковки. Уничтоженоы до 20 боевиков.

За последние сутки в районе Купянск уничтожены до 50 украинских военнослужащих, американский бронетранспортер М113, бронеавтомобиль «Казак» и пять пикапов.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и пять складов боеприпасов, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ поблизости от Васюковки, Веролюбовки, Дроновки, Звановки, Константиновки и Северска ДНР.

Противник при жтом потерял до 225 военнослужащих, французский бронетранспортер VAB, американский бронеавтомобиль HMMWV и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и склад матсредств.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Новоалександровки, Червоного Лимана, Днепропетровской области, Новониколаевки, Рыбного и Успеновки Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, три броне машины, четыре артиллерийских орудия и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в субботу глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Красноармейском направлении Донецкой народной республики продолжаются сложные городские столкновения, где подразделения России ведут наступательные действия даже в сложных погодных условиях.

Командование ВСУ понесло большие потери личного состава под Красноармейском (украинское название Покровск), который не собиралось оставлять, поэтому эффективной обороны не было, а укрепить город к наступлению российских войск не успели, отметил военный эксперт Виталий Киселев.