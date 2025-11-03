Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».4 комментария
ВС России нанесли групповой удар с помощью «Кинжалов» по объектам ВПК Украины
В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на понедельник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу.
Кроме того удары наносились по инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ.
В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, снаряд американской РСЗО HIMARS и 365 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 94 732 беспилотника, 635 ЗРК, 25 823 танка и других бронемашин, 1 609 боевых машин РСЗО, 31 035 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 652 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России поразили обеспечивающие работу ВПК Украины объекты энергетики.
За день до этого ВС России ударили по инфраструктуре военных аэродромов.
А ранее нанесли массированный удар возмездия по Украине.