    Европу склеивают «военным Шенгеном»
    Медведев: Чем больше Запад потратит на Киев, тем больше территорий вернется в РФ
    Командир грузинских наемников признал тяжелое положение в Красноармейске
    Трамп: С королевской семьей Британии случилась ужасная вещь
    ВС России нанесли групповой удар с помощью «Кинжалов» по объектам ВПК Украины
    МиГ-31 России выпустили «Кинжалы» по аэродрому ВСУ Озерное
    Италия и Франция выступили против передачи активов России Киеву
    Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под собственный фундамент
    Катар пригрозил перекрыть поставки СПГ в Европу
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    3 ноября 2025, 12:35 • Новости дня

    ВС России нанесли групповой удар с помощью «Кинжалов» по объектам ВПК Украины
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на понедельник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, снаряд американской РСЗО HIMARS и 365 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 94 732 беспилотника, 635 ЗРК, 25 823 танка и других бронемашин, 1 609 боевых машин РСЗО, 31 035 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 652 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили обеспечивающие работу ВПК Украины объекты энергетики.

    За день до этого ВС России ударили по инфраструктуре военных аэродромов.

    А ранее нанесли массированный удар возмездия по Украине.

    2 ноября 2025, 15:47 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, власти Германии, Франции и Великобритании надавили на Киев, чтобы ВСУ эвакуировали военных советников из Красноармейска. Захват офицеров Россией грозит ударом по властям европейских стран и массовыми выступлениями в странах ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в воскресенье российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР.

    «Как уже говорилось ранее, спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины высаживался под Красноармейском, чтобы эвакуировать на вертолете группу иностранцев из этого района, а не пытаться переломить ситуацию на поле боя, поскольку 11 человек для этого не хватит. Думаю, что речь идет о нескольких высокопоставленных военных советниках из Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов и Польши», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по всему, власти этих стран надавили на Киев, чтобы он спас европейских офицеров. Поэтому украинское командование так лихорадочно кидает в покровскую топку своих военных. Если Россия захватит этих советников и обнародует кадры – они разойдутся по всему миру. Это грозит массовыми выступлениями в странах ЕС, где немалая часть общественности не одобряет помощь Украине и уж тем более выступает против прямого участия своих военных в конфликте с Россией», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, советники могут заговорить на допросах, выдав какие-то секретные данные, что также осложнит ситуацию для наших противников. В общем, исходя из важности задачи, думаю, ВСУ снова попытаются прорваться в заданный квадрат, возможно, теперь уже силами двух групп – по воздуху и по земле. Я не владею ситуацией непосредственно в этой зоне, но думается, вероятность их успеха весьма невелика», – полагает аналитик.

    «Скорее всего, присутствие советников на месте обусловлено использованием ВСУ западного вооружения. Один следил за работой HIMARS, второй – за техникой, имеющейся в распоряжении сухопутных подразделений, и так далее. Кроме того, европейские члены НАТО не исключают прямого конфликта с Россией в ближайшем будущем. Поэтому таким образом они набираются непосредственного и, как им кажется, нужного опыта. К тому же у военных из Европы может быть доступ к разведданным, недоступным для военных с Украины», – указал он.

    Ранее российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР, атаковав группу и нанеся ей новые потери, есть погибшие и раненые, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, борт пытался эвакуировать «иностранцев, о важности которых можно только догадываться».

    Накануне в Минобороны России сообщали о похожем инциденте. Тогда российские военные уничтожили группу из 11 человек, высадившихся с вертолета в районе Красноармейска, которую идентифицировали как бойцов сил спецопераций ГУР.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа.

    2 ноября 2025, 14:13 • Новости дня
    TNI: Украинская ПВО после ударов ВС России почти прекратила существование
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизация российских ракетных комплексов позволила армии обходить американские системы Patriot, что привело к резкому снижению эффективности украинской ПВО, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

    Вооруженные силы России смогли преодолеть системы противовоздушной обороны Patriot, используемые украинской стороной, благодаря усовершенствованным ракетам «Искандер-М», передает Газета.ru.

    Обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт отметил, что украинская ПВО стала настолько ненадежной, что она почти прекратила свое существование.

    Журналист приводит свидетельства коллеги из The American Conservative, который сообщил, что процент успешного перехвата российских ракет с украинской стороны снизился с 34 до 6%. По его словам, эти данные отражают реальное положение дел на фронте.

    В публикации поясняется, что современные «Искандеры-М» на последнем этапе полета совершают резкие пикирования. Такие маневры дезориентируют американские радиолокационные установки и мешают им обнаруживать и перехватывать цели. Вайхерт подчеркивает: «Когда цель внезапно меняет траекторию полета, у программного обеспечения и системы перехватчика остается меньше времени на расчеты и корректировку перехвата. Следовательно, вероятность неудачного перехвата резко возрастает».

    Кроме того, армия России регулярно использует специальные радиолокационные приманки, которые дезориентируют радиолокаторы Patriot. На обороноспособность ВСУ также влияет постоянное производство новых ракет в России. Эксперты уверены, что западный оборонно-промышленный комплекс не сможет быстро реагировать на растущие вызовы, так как значительно уступает российскому в возможностях и масштабах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания заявила о своей готовности оплатить поставку зенитных ракетных комплексов Patriot для ВСУ. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине одну батарею системы Patriot. Германия рассматривала возможность покупки для Киева зенитных систем Patriot и ракет к ним.

    3 ноября 2025, 09:00 • Видео / Время удивительных историй
    История советской роскоши. Почему в СССР скупали ковры и хрусталь

    Роскошь по-советски. Какой хотели видеть шикарную жизнь основатели молодого Советского государства? Долгий XIX век с его красивой жизнью, прекрасной эпохой и всеми атрибутами буржуазной счастливой жизни ушел в небытие в 1914 году с началом Первой мировой войны. Но в революционной среде эта блестящая эпоха вызывала двоякое отношение. Русская революция произошла не только в политике, в армии, в государственном устройстве, но и в культуре. И культурная революция состоялась даже раньше, чем непосредственно политические изменения в стране.

    2 ноября 2025, 18:44 • Новости дня
    Украинцы возмутились «пайком от Зеленского» раненому военнослужащему
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    «Обед от Зеленского» для раненого украинского военного, в который вошли яйцо, две картофелины и кусочек хлеба с маленькой сосиской, вызвал волну возмущения в Сети.

    Глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко опубликовал фото обеда, который выдали раненому военнослужащему Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, передает RT.

    По его словам, скромный паек с яйцом, двумя картофелинами, хлебом и сосиской выдали человеку за 11 часов. Гудименко заявил, что данное меню является частью «новой социальной инициативы» Владимира Зеленского.

    В комментариях украинцы выразили возмущение действиями киевских властей, желая Зеленскому «самому так питаться» и называя украинское руководство «тварями». Шутки и обвинения касались того, что даже на такой скудный рацион могли «потратить миллион».

    Ранее Владимир Зеленский объявил о запуске выплаты так называемой зимней тысячи для отдельных групп населения. Он также пообещал предоставить бесплатные железнодорожные поездки всем жителям страны на расстояния до 3 тыс. километров. Инициативы Зеленского вызвали критику в Верховной раде.

    2 ноября 2025, 16:17 • Новости дня
    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    За взрывы и пожары на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии может быть ответственна Украина, заявило издание The American Conservative.

    Издание указывает, что венгерские СМИ высказали опасения, что именно Украина совершила нападение на две европейские страны. Многие аналитики также пришли к выводу, что источником атак может быть Украина, передает РИА «Новости».

    Взрывы и пожары произошли на НПЗ в Румынии и Венгрии – странах, продолжающих закупать российскую нефть. В частности, на румынском заводе «Лукойла» в октябре произошел взрыв. Оба предприятия занимаются переработкой российского сырья.

    Отмечается, что инциденты случились в один день – 20 октября, как раз перед тем, как энергетические министры Евросоюза объявили о новых ограничениях на импорт нефти из России. В статье подчеркивается символичность даты и того, что эти события практически не освещались в западных СМИ.

    Авторы The American Conservative допускают также причастность западных союзников Украины к организации атак, однако подтверждений этой версии не приводится. В целом публикация отмечает отсутствие широкой огласки этих происшествий.

    2 ноября 2025, 18:55 • Новости дня
    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в Днепропетровской области
    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Восток» Вооруженных сил Украины сообщила о гибели и ранениях военнослужащих после комбинированных ударов Вооруженных сил России 1 ноября в Днепропетровской области.

    Вооруженные силы Украины заявили о наличии потерь среди личного состава в результате ударов российской армии по Днепропетровской области, передает ТАСС.

    В сообщении украинского военного соединения на платформе Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской) говорится, что сейчас проводится проверка относительно соблюдения приказов о своевременном оповещении о воздушной тревоге.

    Также отмечается, что анализируется выполнение запрета размещать кадры операций и проведения совещаний на открытой местности.

    Минобороны России сообщило, что нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь и Тихое в Днепропетровской области.

    2 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    На Украине назвали высадку десанта ГУР под Красноармейском ошибкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Высадка двух отрядов бойцов на открытой местности на виду у вражеских дронов является безграмотным решением, заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

    Попытку высадки десанта Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины под Красноармейском в Донецкой народной республике назвал ошибкой украинский журналист Юрий Бутусов, передает ТАСС.

    Он отметил, что «в тактическом плане в современной войне высадка двух отрядов бойцов на открытой местности в килл-зоне, на виду у вражеских дронов – безграмотное решение».

    По мнению Бутусова, который сейчас служит в одной из бригад Национальной гвардии Украины, такие операции становятся объектом восхваления блогеров, а реальные ошибки предпочитают скрывать за пиаром. Журналист указал на тот факт, что украинские власти не раскрывают данные о потерях и не обнародуют истинные итоги подобных действий. Бутусов подчеркнул, что настоящие результаты операции остаются неизвестными.

    Ранее ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР в Красноармейске. Накануне ВС России уничтожили еще одну группу десанта ГУР из 11 человек, которая была высажена с вертолета под Красноармейском.

    Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил значимость прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украинское «дерзкое контрнаступление» обернулось позором для сил спецопераций ГУР.

    3 ноября 2025, 06:15 • Новости дня
    Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под собственный фундамент
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Одобрение «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов обернется для Европы финансовыми и политическими последствиями, способными подорвать ее стабильность, пишет Strategic Culture.

    «Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу», – приводит РИА «Новости» текст материала Strategic Culture.

    По мнению автора, единственный путь защиты интересов налогоплательщиков Европы, с точки зрения сторонников этих мер, – добиться поражения России на поле боя, заставив страну выплатить гигантские репарации. Однако такой сценарий назван «абсурдным от начала и до конца».

    Автор материала указывает, что в Россия обладает преимуществом, а затягивание переговоров может привести к тяжелым последствиям для Киева. При этом, по мнению издания, в случае одобрения схемы изъятия российских активов Европа станет для России «вором и лицемером», что приведет к потерям не только экономического, но и политического характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам. Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что страна не поддержит такой шаг без коллективного распределения рисков между всеми странами Евросоюза.

    2 ноября 2025, 22:47 • Новости дня
    Поддубный: Уничтожена Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области

    Поддубный: Уничтожена Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Одна из крупнейших теплоэлектростанций на Украине, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, полностью выведена из строя, что привело к масштабным ограничениям электроснабжения, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия-1».

    Российские войска уничтожили Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области на Украине, передает ТАСС. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия-1».

    «Воздушная тревога ежедневно фактически во всех регионах Украины. Уничтожена одна из самых крупных теплоэлектростанций Украины – Бурштынская, в Ивано-Франковской области. Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим», – заявил Поддубный.

    Он отметил, что российские войска продолжают наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса противника, складам боеприпасов, военным базам, аэродромам и железнодорожным узлам.

    Пострадавшая инфраструктура, по словам военкора, лишила территорию, подконтрольную киевскому режиму, значительной части энергоснабжения. Поддубный добавил, что интенсивность атак ВС России увеличивается, а противник признает неспособность систем ПВО и ПРО справляться с массированными ударами.

    В районе города Бурштын 30 октября в Ивано-Франковской области произошла серия взрывов.

    На Украине действуют ограничения энергопотребления до восьми часов в день.

    Ранее сообщалось, что на Украине повредили 63 объекта энергетики.

    3 ноября 2025, 08:56 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом
    Подполье сообщило о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночью в пригороде Харькова прогремел взрыв на площадке, где находилось до десяти единиц техники ВСУ и обслуживались БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, взрыв зафиксирован ночью на одной из площадок обслуживания беспилотников и техники вооружённых сил Украины в пригороде Харькова, передаёт РИА «Новости».

    «Харьковская область (пригород), цель – площадки обслуживания БПЛА и техника ВСУ», – уточнил Лебедев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье на Украине уничтожило операторов дронов ВСУ под Запорожьем. Подполье также взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове. В Кривом Роге подполье нанесло удар по натовским самолетам.

    2 ноября 2025, 20:51 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    В Димитрове на Украине положение для противника стало критическим, а в Константиновке бои уже идут в городской черте и продолжается продвижение армии России, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Ситуация для Вооруженных сил Украины в Димитрове Донецкой народной республики стала критической, сообщил Пушилин в Telegram-канале.

    Пушилин также рассказал, что в районе Константиновки бои начались в городской черте.

    По его словам, российские войска сохраняют инициативу и имеют возможности для успешного наступления, «выдавливая» украинские части на этом направлении.

    На направлении Ямполя ВСУ продолжают перебрасывать подкрепления, однако российские военные продвигаются, несмотря на сопротивление. Пушилин подчеркнул, что противник «по-прежнему туда перекидывает резервы» и отчаянно удерживает населенный пункт, но выразил уверенность, что российские подразделения смогут выполнить поставленные задачи.

    Он также отметил успехи ВС России в районах Северска и Звановки, подчеркнув устойчивое продвижение российских сил на данных участках линии фронта.

    Ранее сообщалось, что в Красноармейске подразделения 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ южнее железной дороги и в районе вокзала.

    До этого российские войска разрезали единую оборону ВСУ в Красноармейске и Димитрове.

    ВС России уничтожили 11 пунктов управления БПЛА ВСУ у Константиновки.

    Глава Генштаба Валерий Герасимов заявил, что освобождение Ямполя на краснолиманском направлении ДНР близится к завершению.

    2 ноября 2025, 21:08 • Новости дня
    Военкор Коц заявил о преимуществах Су-34 над ракетами Patriot на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, полученные Украиной, не принесут ощутимой пользы Киеву, заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Поставка двух батарей зенитно-ракетного комплекса Patriot не окажет значительного влияния на текущую ситуацию на Украине, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    По его словам, современные методы ведения боя, в том числе использование дальнобойных беспилотников, делают эти комплексы не столь эффективными.

    «Собирать наши самолеты? Су-34 освоили применение крылатого чугуния на дистанциях, превышающих радиус действия ракет Patriot», – отметил Коц, подчеркивая возможность российской авиации обходить зоны действия данных ЗРК благодаря применению современных тактик и вооружения.

    Коц добавил, что в случае уничтожения этих комплексов западные страны понесут убытки на сумму 2 млрд долларов, так как именно столько стоит переданная Украине техника.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о поступлении новых систем противовоздушной обороны Patriot из Германии. Он отметил, что новые комплексы позволили укрепить украинскую противовоздушную оборону.

    3 ноября 2025, 11:15 • Новости дня
    МиГ-31 России выпустили «Кинжалы» по аэродрому ВСУ Озерное
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на третье ноября российские МиГ-31И атаковали аэродром Озерное в Житомирской области гиперзвуковыми ракетами, применяя удар по военной инфраструктуре.

    Комбинированный удар по целям на Украине был нанесен армией России в ночь на третье ноября, передает «Российская газета». В ходе операции использовались не только ракеты и авиационные бомбы, но и ударные беспилотники.

    По данным источника, баллистические ракеты «Искандер» прилетели сразу в три области – Днепропетровскую, Запорожскую и Ровненскую, а беспилотники «Герань» били по объектам в Конотопе, Николаеве и Нежине.

    Планирующие авиабомбы достигли поселка Чутово на востоке Полтавской области, преодолев расстояние свыше 75 километров, как отмечают авторы телеграм-канала «Повернутые на войне». Это свидетельствует о дальнобойности и точности задействованного вооружения.

    Наибольший резонанс вызвал запуск трех гиперзвуковых ракет «Кинжал» с самолетов МиГ-31И по аэродрому Озерное на территории Житомирской области, где располагается одна из наиболее значимых авиабаз ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Липецкой области истребитель МиГ-31 потерпел аварию при заходе на посадку. Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии из-за полетов российских МиГ-31. Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями МиГ-31.

    2 ноября 2025, 19:30 • Новости дня
    ВСУ приказали выяснить обстоятельства гибели военных в Днепропетровской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Командование ВСУ начало проверку после гибели военнослужащих при построении в Днепропетровской области, причиной могла стать несоблюдение приказов, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что обстоятельства построения личного состава на открытой местности в Днепропетровской области и несоблюдения требований во время угрозы авиаудара сейчас расследует командование ВСУ, передает

    РИА «Новости».

    В Telegram-канале группировки войск «Восток» ВСУ было опубликовано сообщение, где отмечается, что проводится проверка соблюдения распоряжений главнокомандующего и генерального штаба ВС Украины. Речь идет о своевременности оповещения о ракетной опасности, а также о запрете размещения личного состава и проведении сборов и совещаний на открытой местности.

    Сообщается, что командование ВСУ считает, ликвидация и ранение военных могли быть следствием нарушения запретов на нахождение на открытой местности.

    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в Днепропетровской области. Минобороны России заявило, что удары были нанесены по подразделениям ВСУ в районах Даниловки, Орестополя и Тихого.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский дал указание изменить систему обучения военных, переведя учебный процесс под землю после ракетных ударов по центрам подготовки.

    Сырский также запретил скопления личного состава после атак на учебные центры.

    3 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    Трамп: США не планируют передавать Киеву ракеты Tomahawk

    Трамп заявил об отсутствии планов передавать Украине ракеты Tomahawk
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что не рассматривает вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

    «Нет», – ответил Трамп на соответствующий вопрос.

    Также Трампа спросили, что может оказаться «последней каплей», после которой он сделает вывод о якобы неготовности Москвы к урегулированию. «Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», – приводит его ответ РИА «Новости».

    Кроме того, он отметил, что не участвует в обсуждениях, связанных с возможным изъятием замороженных активов России Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военное министерство США разрешило поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину. Евросоюз отложил до декабря принятие решения о возможном использовании российских замороженных активов для помощи на Украине.

    3 ноября 2025, 04:30 • Новости дня
    В Белоруссии заявили о возможности направить миротворцев на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Миротворцы Белоруссии при необходимости будут готовы к выдвижению на Украину, если такое решение примет президент страны Александр Лукашенко, заявил начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии Алексей Скобей.

    «Тут все… зависит… от того, как стороны между собой будут принимать решения. Мы всегда готовы оказать им помощь, по просьбе, опять же, двух сторон. В любом случае, та или иная сторона должна обратиться, – если они хотят, чтобы это было под эгидой ООН, – в данную организацию и заявить, что необходимо размещение миротворческого контингента на территории», – сказал Скобей.

    Он пояснил, что решение принимается обеими сторонами конфликта, а в случае согласия о проведении миротворческой миссии должно быть одобрено Организацией Объединенных Наций, передает РИА «Новости» со ссылкой на СТВ.

    Скобей также отметил, что после поступления запроса о размещении требуется процедура подготовки: «В любом случае подготовка будет. То есть мы не моментально вот прямо сейчас взяли, собрали наши вещи и полетели. В любом случае будет подготовка». Он уточнил, что действия по направлению контингента зависят от решения главы государства.

    По его словам, белорусские миротворцы уже имеют опыт участия в миссиях ООН, в частности, на территории Ливана, однако сейчас участие в этой миссии приостановлено. Скобей добавил, что Белоруссия ведет переговоры о расширении миротворческих миссий с другими странами, включая Индонезию и Индию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство России в целом согласно с тем, что гарантии безопасности у Украины должны быть, но участие стран НАТО в миротворческом контингенте – недопустимо и неприемлемо. При этом кандидатуру Китая в Киеве рассматривать не хотят, категорически против военных из КНР будут выступать западные участники конфликта, в первую очередь США.

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Европу склеивают «военным Шенгеном»

    Европа продолжает формирование «военного Шенгена» – специального режима для беспрепятственного перемещения войск и вооружений между странами ЕС. В рамках инициативы Брюссель планирует создать фонд транспортной техники для переброски военного оборудования между государствами. Однако чиновники в Европе поняли – за счет этих расходов можно решить старые транспортные проблемы своих регионов, если выдать их за военную необходимость. Но это не значит, что России можно ослабить бдительность. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Роскошь по-советски. Какой хотели видеть шикарную жизнь основатели молодого Советского государства? Долгий XIX век с его красивой жизнью, прекрасной эпохой и всеми атрибутами буржуазной счастливой жизни ушел в небытие в 1914 году с началом Первой мировой войны. Но в революционной среде эта блестящая эпоха вызывала двоякое отношение. Русская революция произошла не только в политике, в армии, в государственном устройстве, но и в культуре. И культурная революция состоялась даже раньше, чем непосредственно политические изменения в стране.

    • Трамп довел американцев до голода

      Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    • Уничтожение элитного спецназа ГУР Украины

      Российские военные сорвали наглую операцию Главного управления разведки (ГУР) Украины, которое попыталось высадить элитный спецназ в километре от Красноармейска (Покровска), где сейчас идут тяжелые бои. Вся группа была ликвидирована. Есть версия, что главу ГУР Кирилла Буданова, внесенного в РФ в список террористов и экстремистов, специально подставили.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

