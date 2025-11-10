ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине

Tекст: Мария Иванова

В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того, удары наносились по центру радиотехнической разведки ВСУ, складу снарядов к РСЗО «Ольха», местам хранения БПЛА дальнего действия.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.

Средствами ПВО сбиты шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 124 беспилотника, отчитались в Минобороны.

Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.

Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 95 925 беспилотников, 635 ЗРК, 25 939 танков и других бронемашин, 1611 боевых машин РСЗО, 31 224 орудия полевой артиллерии и миномета, 46 305 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.

В частности, они поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.

Кроме того, ВС России поразили цех сборки дронов и объекты энергетики ВСУ.