ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине
В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на понедельник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по военным аэродромам, а также цехам сборки беспилотников.
В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, удары наносились по центру радиотехнической разведки ВСУ, складу снарядов к РСЗО «Ольха», местам хранения БПЛА дальнего действия.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.
Средствами ПВО сбиты шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 124 беспилотника, отчитались в Минобороны.
Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 95 925 беспилотников, 635 ЗРК, 25 939 танков и других бронемашин, 1611 боевых машин РСЗО, 31 224 орудия полевой артиллерии и миномета, 46 305 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.
Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.
В частности, они поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.
Кроме того, ВС России поразили цех сборки дронов и объекты энергетики ВСУ.