Расследование подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины

WSJ: Расследование ФРГ теракта на «Северных потоках» грозит срывом поддержки Киева

Tекст: Вера Басилая

По данным WSJ, результаты трехлетнего расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» угрожают единству Европы и могут подорвать поддержку Украины, передает ТАСС.

Немецкие следователи считают, что за взрывами стоят украинские силовые структуры, действовавшие под руководством бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В публикации отмечается, что любое судебное слушание еще больше обострит отношения между Украиной и Германией, крупнейшим финансовым спонсором Киева и поставщиком военных систем.

Полиция совместно с прокуратурой Германии выстроила дело против Украины, отследив судовые компании, телефоны и автомобильные номера. Это позволило подготовить почву для выдачи немецкими властями ордеров на арест трех украинских военнослужащих спецподразделения и четырех ветеранов-глубоководников. По информации источников, целью диверсии было сокращение доходов России от экспорта нефти и подрыв экономических связей между Россией и Германией.

Федеральная прокуратура ФРГ установила всех участников атаки. Ордера выданы на арест шести граждан Украины, еще один подозреваемый, возможно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины. Группа, по данным следствия, прибыла на яхте «Андромеда» из Ростока к месту диверсии в Балтийском море и включала шкипера, координатора, специалиста по взрывчатым веществам и четырех водолазов.

Итальянские судьи, как ожидается, к декабрю примут решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова – предполагаемого руководителя диверсантов. Немецкая полиция уже подготовила специальный самолет для его доставки из Италии в Гамбург для суда.

Напомним, находящийся в итальянской тюрьме украинец Сергей Кузнецов объявил голодовку в ожидании решения по экстрадиции в Германию.

Апелляционный суд в Болонье постановил выдать Кузнецова властям Германии по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток».

Суд в Польше отказал Германии в экстрадиции еще одного фигуранта дела, гражданина Украины Владимира Журавлева.