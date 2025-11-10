В Нью-Дели задержали владельца взорвавшегося у метро автомобиля

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении на сайте телеканала говорится: «Салман, владелец машины, которая взорвалась возле метро «Красного форта», был задержан», передает РИА «Новости».

В понедельник телеканал News18 сообщал, что полиция задержала по меньшей мере одного человека по подозрению в причастности к инциденту. Взрыв произошел в понедельник в 18.55 по местному времени у входа №1 станции метро. После взрыва загорелись несколько рядом стоящих автомобилей, серьезные повреждения получили по меньшей мере несколько машин.

На место ЧП прибыли порядка 15 пожарных расчетов, полиция полностью оцепила территорию и ограничила движение транспорта в районе инцидента. По последним данным, в результате взрыва ранения получили 24 человека, из них 13 скончались. Характер и мотивы взрыва сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва у станции метро «Красный форт» в Дели в Индии достигло восьми человек.