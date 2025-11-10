Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.10 комментариев
Число погибших при взрыве у метро в Дели выросло до восьми человек
Число погибших в результате взрыва у станции метро «Красный форт» в Дели в Индии достигло восьми человек, сообщает телеканал News 18.
По данным телеканала, «по меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля возле выхода № 1 станции метро «Красный форт» в понедельник вечером. Трое серьезно ранены. Один находится в стабильном состоянии», передает РИА «Новости».
Общее число пострадавших увеличилось до 15, отмечают местные СМИ. Многие из них получили тяжелые ранения. Взрыв произошел в 18.55 по местному времени (16.25 мск) возле входа №1.
В результате инцидента загорелись и были повреждены от трех до четырех автомобилей, находившихся рядом. На место происшествия были оперативно направлены примерно 15 пожарных машин, полиция оцепила территорию. В этом районе существенно ограничено движение транспорта.
Власти Нью-Дели объявили режим повышенной готовности во всей столице. Крепость Красный форт, у которой произошел взрыв, считается одной из главных достопримечательностей Дели. Характер взрыва уточняется, расследование продолжается.