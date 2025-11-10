Число погибших при взрыве у метро в Дели выросло до восьми человек

Tекст: Дарья Григоренко

По данным телеканала, «по меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля возле выхода № 1 станции метро «Красный форт» в понедельник вечером. Трое серьезно ранены. Один находится в стабильном состоянии», передает РИА «Новости».

Общее число пострадавших увеличилось до 15, отмечают местные СМИ. Многие из них получили тяжелые ранения. Взрыв произошел в 18.55 по местному времени (16.25 мск) возле входа №1.

В результате инцидента загорелись и были повреждены от трех до четырех автомобилей, находившихся рядом. На место происшествия были оперативно направлены примерно 15 пожарных машин, полиция оцепила территорию. В этом районе существенно ограничено движение транспорта.

Власти Нью-Дели объявили режим повышенной готовности во всей столице. Крепость Красный форт, у которой произошел взрыв, считается одной из главных достопримечательностей Дели. Характер взрыва уточняется, расследование продолжается.