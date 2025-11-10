В посольстве Франции заявили о сохранении выдачи виз россиянам

Саркози назвал заключение в тюрьме жутким и невыносимым испытанием

Tекст: Мария Иванова

Николя Саркози, приговоренный к пяти годам заключения по делу о ливийском финансировании выборов, назвал жизнь в тюрьме «кошмаром», передает РИА «Новости».

Экс-президент Франции выступил на заседании апелляционного суда по видеосвязи и подчеркнул, что тюремное заключение дается ему очень тяжело. «Я хочу отдать должное сотрудникам тюрьмы, которые проявили исключительную человечность и сделали этот кошмар – потому что это кошмар – терпимым», – сказал Саркози.

Слушание в суде проходило в понедельник, где рассматривалось ходатайство об освобождении Саркози. В случае его удовлетворения наказание может быть заменено на залог, ношение электронного браслета или домашний арест под строгим надзором суда. Прокуратура предложила вариант освобождения под судебный контроль.

Саркози заявил, что в свои 70 лет никогда не представлял, что окажется в тюрьме, вновь заявив о своей невиновности. Бывший президент отметил, что не признает того, чего не совершал, и отказался давать признательные показания.

По информации издания Le Point, Саркози питается исключительно йогуртами, так как опасается есть тюремную еду, а готовить самостоятельно не способен, хотя такая возможность у него есть. Санкции он отбывает в парижской тюрьме Санте с 21 октября, где его круглосуточно охраняют двое вооруженных полицейских, из-за особенностей его положения и поступающих угроз.

Помещение Саркози в тюрьму стало первым подобным случаем для экс-главы государства во Франции за всю историю Пятой республики. Расследование началось еще в 2012 году после публикации документов в Mediapart о предполагаемой передаче властями Ливии 50 млн евро на предвыборную кампанию политика.

В понедельник стало известно, что прокуратура предложила суду перевести бывшего президента Франции Николя Саркози под судебный контроль.

Министр юстиции Франции ранее провел встречу с бывшим президентом, чтобы обсудить вопросы его безопасности. Заключенные тюрьмы Санте пригрозили Саркози местью за события, связанные с Каддафи.