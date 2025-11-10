Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.10 комментариев
В посольстве Франции заявили о сохранении выдачи виз россиянам
Посольство Франции в Москве заявило, что решение Еврокомиссии по ограничению выдачи мультивиз не затронет туристические поездки россиян.
Как заявили в посольстве, российские туристы по-прежнему смогут оформлять краткосрочные визы, в том числе туристические, через дипмиссию, передает РБК.
«Действительно, 7 ноября Еврокомиссия приняла новые положения, касающиеся шенгенских виз для краткосрочного пребывания. Однако это решение не влияет на возможность для граждан России путешествовать во Францию и Европу: посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», – заявили в дипмиссии.
Франция стала второй страной Евросоюза по количеству принятых и согласованных запросов на визы от граждан России по итогам 2024 года.
Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам.
Спикер МИД Мария Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС.