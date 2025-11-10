Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.2 комментария
МИД отреагировал на демонстрацию итальянским сенатором тату с трезубцем
Посольство России назвало итальянского сенатора Календу последователем Бандеры
Итальянский сенатор Карло Календа нанес на руку татуировку с украинским трезубцем, что посольство России в Италии приравняло к поддержке последователей Бандеры (признано экстремистским, запрещено в России).
Посольство России в Италии опубликовало заявление, в котором резко раскритиковало лидера партии «Действие» Карло Календу за демонстрацию татуировки в виде украинского трезубца, передает ТАСС.
Российские дипломаты заявили, что подобный жест, по их мнению, приравнивается к тому, чтобы стать последователем Симона Петлюры, Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистов и коллаборационистов украинской национальности, которые по локоть в крови евреев, цыган, венгров, русских, украинцев».
«Понимает ли итальянский политик Карло Календа, как впрочем и некоторые другие не совсем удачливые коллеги, суть того символа, который он нанес на свое тело?» – заявили в посольстве..
Посольство сопроводило сообщение фотографиями татуировки Календы, а также изображениями Владимира Зеленского и Симона Петлюры.
Карло Календа – потомок известных итальянских кинематографистов, был министром экономического развития Италии с 2016 по 2018 год. С 2022 года он занимает проукраинскую позицию, его партия оппозиционна, однако поддерживает некоторые инициативы правительства, особенно связанные с поддержкой Украины. Ранее Календа критиковал американского экономиста Джефри Сакса за мнение о роли НАТО в конфликте на Украине.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политика поддержки Киева может привести к разрушению итальянского государства. Она сравнила ситуацию с разрушением башни в Риме.