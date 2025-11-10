Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.0 комментариев
Жительницу Камчатки обвинили в публичном оправдании терроризма
Жительница Камчатки стала фигурантом уголовного дела за публикацию в Telegram видеозаписей с призывами к насильственному свержению власти и вооруженной борьбе, сообщили в ФСБ.
Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю выявили новые эпизоды незаконной деятельности местной жительницы, обвиняемой в преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства, передает РИА «Новости».
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по двум эпизодам по ч. 2 ст. 205.2 УК России – публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет.
По версии следствия, женщина разместила в мессенджере Telegram две видеозаписи. Экспертиза подтвердила, что в этих роликах содержались призывы к насильственному свержению власти и изменению общественно-политического строя с применением вооруженной борьбы.
Ранее стало известно, что эта же жительница уже проходила по уголовному делу за участие в деятельности запрещенной на территории России экстремистской организации. В управлении также подчеркнули, что женщина с 2021 года принимала активное участие в деятельности этой организации.
На данный момент ведутся дополнительные оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Ход расследования продолжается.
