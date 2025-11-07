Сибиряка обвинили в оправдании терроризма

Tекст: Алексей Дегтярев

Молодой человек опубликовал в Telegram-канале комментарии, оправдывающие теракт на железной дороге в Рязанской области, произошедший осенью 2023 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

По версии следствия, мужчина выразил надежду на дальнейшие подобные преступления и предложил исполнителям не останавливаться на достигнутом. Также отмечается, что он является сторонником организации «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в России).

Дело завели по статье «Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Отмечается, что этот же человек ранее уже стал фигурантом другого уголовного дела за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее апелляционной военный суд в Подмосковье признал законным приговор студенту университета Герцена Даниилу Галицкому (внесен в список террористов), осужденного на 13 лет лишения свободы за госизмену и оправдание терроризма.

В начале октября уголовное дело завели на журналистку Оксану Баршеву (Ксения Ларина, иноагент) за публичные призывы к терактам в интервью.