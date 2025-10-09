Студент университета Герцена получил 13 лет за оправдание терроризма и госизмену

Tекст: Дмитрий Зубарев

Апелляционный военный суд во Власихе признал законным приговор студенту университета Герцена Даниилу Галицкому, осужденному на 13 лет лишения свободы за государственную измену и оправдание терроризма, сообщает ТАСС. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу, а жалобы защиты были отклонены.

Суд официально подтвердил: «Приговор от 19 мая 2025 года в отношении Галицкого Даниила Андреевича оставлен без изменений, а апелляционные жалобы защиты – без удовлетворения. Решение вступило в силу».

Первый Западный окружной военный суд рассматривал дело Галицкого в закрытом режиме на нескольких заседаниях. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также годовой запрет на администрирование интернет-ресурсов.

Галицкого признали виновным по статьям 275 и 205.2 УК РФ – государственная измена путем финансирования ВСУ и оправдание терроризма. В суде не раскрыли детали уголовного дела, ссылаясь на закрытый характер процесса.

До задержания студент обучался на четвертом курсе кафедры политологии в педагогическом университете имени Герцена в Петербурге и планировал работать политическим журналистом. Арест состоялся почти полтора года назад, а судебный процесс сопровождался повышенными мерами секретности.

