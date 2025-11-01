Анонсированы спортивные турниры для ветеранов СВО в Самаре и Калуге

Tекст: Валерия Городецкая

С 4 по 7 ноября в Самаре в рамках международного форума «Россия – спортивная держава» состоится «Кубок Защитников Отечества» по плаванию, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Затем с 16 по 20 ноября в Калуге пройдет Кубок Защитников Отечества по волейболу сидя.

Как отметила статс-секретарь – замминистра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, участие в спорте – один из самых эффективных способов реабилитации и ресоциализации ветеранов с инвалидностью. По ее словам, сейчас спортом регулярно занимается более 2,5 тыс. ветеранов специальной военной операции. «Опыт фонда «Защитники Отечества» показывает, что занятия физкультурой и спортом – один из самых эффективных способов реабилитации и ресоциализации ветеранов с инвалидностью. Сегодня уже более 2500 ветеранов СВО регулярно занимаются спортом», – подчеркнула Цивилева.

В этом году организовано четыре межрегиональных Кубка по плаванию для ветеранов боевых действий из разных регионов России, в том числе – в марте в Ханты-Мансийске впервые прошел Всероссийский Кубок по зимним видам спорта. В 2025 году по всей стране для ветеранов СВО уже проведено около 100 официальных спортивных мероприятий разного уровня.

Организацию мероприятий активно поддерживают спортивные федерации и профильные организации. В программе соревнований участвуют ветераны из Донецка, Казани, Истры Московской области, Севастополя. В Самаре более 100 спортсменов будут бороться на дистанции 50 метров вольным стилем. К мероприятию по волейболу сидя в Калуге подключились Паралимпийский комитет России и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.