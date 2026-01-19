В Харькове в шестой раз за сутки прогремел взрыв

Tекст: Вера Басилая

Шестой по счету взрыв за день прогремел в Харькове, на востоке Украины, передает ТАСС. Информацию об этом распространило издание «Общественное».

Ранее в течение дня в городе и Харьковской области уже сообщали о нескольких взрывах. Причины и последствия последнего инцидента пока неизвестны.

В настоящее время в регионе сохраняется режим воздушной тревоги, жители призваны соблюдать меры безопасности.

Ранее в Харькове в результате серии взрывов оказался поврежден объект критической инфраструктуры, обеспечивающий город теплом и электроэнергией.

В Одесской области после взрывов были зафиксированы повреждения энергетических и газовых объектов, а также пострадала критическая инфраструктура.

