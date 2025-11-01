Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.2 комментария
В Купянске ударом FPV-дрона уничтожили замкомандира бригады ВСУ
Заместитель командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ погиб в Купянске после удара FPV-дрона по его бронеавтомобилю во время попытки переправы.
Заместитель командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ был ликвидирован в Купянске Харьковской области в результате удара российского FPV-дрона по его бронеавтомобилю, передает ТАСС.
Собеседник агентства уточнил: «Данные подтверждают уничтожение заместителя командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Погиб на переправе в Купянске в результате удара нашего FPV-дрона по его бронеавтомобилю».
По словам источника, из-за сильного огневого воздействия со стороны ВКС России и артиллерии украинские военные не смогли эвакуировать тяжелораненого офицера до медчасти. Командование ВСУ, как отмечается, скрывает факт ликвидации, боясь признания наличия «котла» в Купянске.
Ранее подразделения группировки «Центр» сорвали семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения в Красноармейске.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Красноармейском направлении Донецкой народной республики продолжаются сложные городские столкновения, подразделения России ведут наступательные действия даже в сложных погодных условиях.
Украинские формирования оказались окружены и полностью заблокированы в городах Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР.