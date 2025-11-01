Пушилин сообщил о тяжелых боях на красноармейском направлении

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские войска продолжают тяжелые бои на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, однако, несмотря на попытки контратак со стороны ВСУ, постепенно занимают новые позиции, сообщил Пушилин в Telegram-канале.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил: «Работаем сегодня на красноармейском направлении. Ситуация разворачивается непросто, тяжелые бои, городские бои, но тем не менее мы видим, что наши подразделения продвигаются вперед. <…> Ну, конечно, ребята просто герои. Несмотря на то, что есть сложные погодные условия, несмотря на то, что противник предпринимает попытки контратаковать, наши подразделения понимают, что нужно делать, и идут вперед».

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования оказались окружены и полностью заблокированы в городах Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР.

В Сети появилось видео высадки украинских спецназовцев ГУР в Красноармейске, часть которых была уничтожена во время операции.

Командование ВСУ понесло большие потери личного состава под Красноармейском, не организовав эффективную оборону и не успев укрепить город к наступлению российских войск.