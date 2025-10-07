НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки чикунгунья в России
Роспотребнадзор заявил об отсутствии опасности эпидемии чикунгуньи из-за климата
В России угрозы массового распространения лихорадки чикунгунья нет, поскольку отсутствуют устойчивые популяции комаров-переносчиков и подходящие экологические условия.
Риски распространения лихорадки чикунгунья на территории России отсутствуют, передает ТАСС. В Роспотребнадзоре отметили, что в стране нет устойчивых популяций комаров-переносчиков инфекции, а климат и экология не способствуют их размножению и передаче вируса между людьми и насекомыми.
В ведомстве подчеркнули, что единичные завозные случаи не приводят к локальной циркуляции инфекции, однако россиянам, отправляющимся в эндемичные регионы, рекомендуют соблюдать меры защиты.
«На территории Российской Федерации отсутствует эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья, поскольку нет устойчивых популяций комаров-переносчиков, а климатические и экологические факторы не способствуют их размножению и постоянной передаче вируса между людьми и насекомыми», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Для выявления и реагирования на возможные случаи заболевания была разработана отечественная тест-система, проводится регулярный энтомологический мониторинг популяций комаров, их численности и степени инфицированности различными возбудителями.
Роспотребнадзор напомнил, что лихорадка чикунгунья характерна для тропических регионов Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, а также отдельных стран Латинской Америки. Туристам, планирующим поездки в эти регионы, советуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и применять средства защиты от насекомых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной китайской провинции Гуандун уже вторую неделю подряд фиксируют более 3 тыс. новых случаев лихорадки чикунгунья, а в Цзянмэне объявлен третий уровень реагирования. Высокая температура тела до плюс 40 градусов, сильная головная боль, боли в суставах и мышцах, сыпь, отеки, тошнота и общая слабость могут быть признаками лихорадки чикунгунья. В России зарегистрировали второй случай завоза лихорадки чикунгунья, заболевший вернулся с Шри-Ланки вместе с семьей.