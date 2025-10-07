Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки чикунгунья в России

Роспотребнадзор заявил об отсутствии опасности эпидемии чикунгуньи из-за климата

Tекст: Денис Тельманов

Риски распространения лихорадки чикунгунья на территории России отсутствуют, передает ТАСС. В Роспотребнадзоре отметили, что в стране нет устойчивых популяций комаров-переносчиков инфекции, а климат и экология не способствуют их размножению и передаче вируса между людьми и насекомыми.

В ведомстве подчеркнули, что единичные завозные случаи не приводят к локальной циркуляции инфекции, однако россиянам, отправляющимся в эндемичные регионы, рекомендуют соблюдать меры защиты.

«На территории Российской Федерации отсутствует эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья, поскольку нет устойчивых популяций комаров-переносчиков, а климатические и экологические факторы не способствуют их размножению и постоянной передаче вируса между людьми и насекомыми», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Для выявления и реагирования на возможные случаи заболевания была разработана отечественная тест-система, проводится регулярный энтомологический мониторинг популяций комаров, их численности и степени инфицированности различными возбудителями.

Роспотребнадзор напомнил, что лихорадка чикунгунья характерна для тропических регионов Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, а также отдельных стран Латинской Америки. Туристам, планирующим поездки в эти регионы, советуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и применять средства защиты от насекомых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной китайской провинции Гуандун уже вторую неделю подряд фиксируют более 3 тыс. новых случаев лихорадки чикунгунья, а в Цзянмэне объявлен третий уровень реагирования. Высокая температура тела до плюс 40 градусов, сильная головная боль, боли в суставах и мышцах, сыпь, отеки, тошнота и общая слабость могут быть признаками лихорадки чикунгунья. В России зарегистрировали второй случай завоза лихорадки чикунгунья, заболевший вернулся с Шри-Ланки вместе с семьей.