Врачи назвали симптомы лихорадки чикунгунья

Депздрав Москвы сообщил о симптомах и способах передачи лихорадки чикунгунья

Tекст: Дарья Григоренко

Заместитель главного врача по медицинской части ИКБ №1 Алексей Самков отметил: «Симптомы проявляются через четыре-восемь дней после заражения и включают повышенную температуру тела (до плюс 40 градусов), сильную головную боль, боль в суставах и мышцах, сыпь на теле, отеки, тошноту и слабость». Он добавил, что лечение проводится симптоматически в инфекционном стационаре, а главная профилактика – защита от укусов комаров в регионах, где эта болезнь распространена, передает РИА «Новости».

В сообщении уточняют, что заболевание передается исключительно через укусы кровососущих насекомых и не способно распространяться бытовым или воздушно-капельным путем. Это исключает возможность передачи болезни от человека к человеку при бытовых контактах, даже при завозных случаях.

После возвращения из регионов, где распространена чикунгунья, при появлении вышеперечисленных симптомов рекомендуется немедленно обратиться к врачу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России зарегистрировали второй случай завоза лихорадки чикунгунья, заболевший вернулся из поездки на Шри-Ланку вместе с семьей. А в Подмосковье выявили пассажира с подозрением на лихорадку денге.