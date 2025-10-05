На юге Китая зафиксировали новую волну лихорадки чикунгунья

Tекст: Дмитрий Зубарев

Врачи Китая зафиксировали 3181 новый случай заражения вирусом чикунгунья в южной провинции Гуандун с 28 сентября по 4 октября, передает ТАСС. Наибольшее количество заболевших диагностировано в городе Цзянмэнь – 2480 случаев, в Фошане – 157, в Гуанчжоу – 138, в Чжаоцине – 101. В остальных населенных пунктах уровень заболеваемости не превышает ста случаев за неделю.

Теперь в статистику включают и бессимптомные случаи заболевания. Основными переносчиками вируса являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. На прошлой неделе в регионе было выявлено 3153 случая, а неделей ранее – 2126 случаев заражения. Распространению эпидемии способствует влажный климат и частые тайфуны, создающие благоприятные условия для размножения комаров.

В Цзянмэне с населением около пяти миллионов человек объявлен третий уровень реагирования по системе здравоохранения Китая. Третий уровень считается относительно высоким и применяется при городских вспышках заболеваний. В регионе действует четырехуровневая система реагирования.

Власти провинции ранее провели кампанию по уничтожению комаров в Фошане, что позволило снизить уровень заболеваемости после вспышки с конца июля по конец августа. На сегодняшний день специфического лечения или вакцины от лихорадки чикунгунья не существует. Симптомы включают лихорадку, озноб, боли в спине и суставах, а также сыпь. Инкубационный период длится от трех до двенадцати дней.

