Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Стали известны дата и место прощания с актером Анатолием Меньщиковым
Названы дата и место прощания с актером Анатолием Меньщиковым
Прощание с заслуженным артистом России, который посвятил служению Театру Вахтангова почти полвека, Анатолием Меньщиковым состоится в Большом фойе театра 3 ноября.
Церемония прощания с Меньщиковым пройдет 3 ноября с 10.00 до 12.00 в Большом фойе Театра Вахтангова, сообщил ТАСС его директор заслуженный деятель искусств России Кирилл Крок.
«Анатолия Сергеевича похоронят в понедельник днем на Троекуровском кладбище», – добавил он.
О смерти заслуженного артиста Анатолия Меньщикова, который за почти 50 лет сыграл в Театре Вахтангова и сыгравший в нем около сотни спектаклей, стало известно 30 октября. Он ушел из жизни на 76-м году после продолжительной болезни.