Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков
Заслуженный артист Анатолий Меньщиков, посвятивший почти 50 лет Театру Вахтангова и сыгравший в нем около сотни спектаклей, ушел из жизни на 76-м году.
Скончался заслуженный артист России, актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Меньщиков, передает Telegram-канал Театра Вахтангова.
Легендарный артист посвятил почти пять десятилетий служению сцене.
Меньщиков начал свой путь в театре с работы машинистом сцены, а его дебют в актерской профессии произошел случайно – он экстренно заменил заболевшего артиста в спектакле Театра на Таганке, после чего окончил Театральный институт имени Щукина.
Самой запоминающейся работой последних лет стала для Меньщикова роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш». В этой роли он выходил на сцену более 400 раз в дуэте с Марией Ароновой, неизменно вызывая аплодисменты зрителей. В театре отмечают, что его любовь к сцене и коллективу сохранялась всю жизнь.
Ранее на этой неделе на 80-м году жизни скончался заслуженный артист России и известный актер дубляжа Алексей Золотницкий.