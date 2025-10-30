В Петербурге девочки-подростки обвинили школьника в изнасиловании в сауне

Tекст: Алексей Дегтярев

Подавшая первой заявление сообщила полиции, что ее 15-летний знакомый с применением физической силы 10 октября вступил с ней в половую связь, пишет «Фонтанка».

Отмечается, что все произошло в сауне. Возбуждено уголовное дело.

Через некоторое время в полицию обратился мужчина, он заявил, что 28 октября тот же самый подросток после употребления алкоголя изнасиловал его 16-летнюю дочь.

Подростка задержали, он учится в восьмом классе. Ведется розыск его 16-летнего друга, который, по версии следствия, также участвовал в изнасилованиях.

Ранее в городе Первоуральск в Свердловской области произошел скандал, там опубликовали видео с групповым сексом, на которое попала 11-летняя школьница.

В январе 2022 года мужчина в Сургуте напал на девочку в лифте и попытался ее изнасиловать, его задержали.