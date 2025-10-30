Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
В Петербурге девочки-подростки обвинили школьника в изнасиловании в сауне
Учащегося восьмого класса одной из школ Петербурга обвинили в изнасиловании две девочки, одной из них 16 лет, она подала заявление в правоохранительные органы первой, второй – 13 лет, пишут СМИ.
Подавшая первой заявление сообщила полиции, что ее 15-летний знакомый с применением физической силы 10 октября вступил с ней в половую связь, пишет «Фонтанка».
Отмечается, что все произошло в сауне. Возбуждено уголовное дело.
Через некоторое время в полицию обратился мужчина, он заявил, что 28 октября тот же самый подросток после употребления алкоголя изнасиловал его 16-летнюю дочь.
Подростка задержали, он учится в восьмом классе. Ведется розыск его 16-летнего друга, который, по версии следствия, также участвовал в изнасилованиях.
