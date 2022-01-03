В Сургуте задержали мужчину за попытку изнасиловать школьницу в лифте

В Госдуме призвали убрать «кладбище» лидеров СССР с Красной площади

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее.

«Все это (захоронения) возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов», – заявил Чернышов в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что фракция ЛДПР вносила несколько законопроектов на эту тему.

«Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам – даже просто – морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений», – отметил парламентарий.

Он также назвал это «издевательством над людьми».

«Тем более Ленин никогда не хотел, чтобы его выставляли (на обозрение) как мумию, которая сейчас лежит в центре Москвы... Уверен, что уже давно пришло время для того, чтобы вождю всех времен и народов (Сталину), вождю пролетариата (Ленину) – им всем вместе наконец-то найти свой покой со всеми необходимыми атрибутами», – заключил Чернышов.

В прошлый понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил в отсутствии у российских властей планов вынести тело Ленина из Мавзолея на Красной площади.

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как молодые политики России видят судьбу Мавзолея и тела Ленина. Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Так, в 2017 году, в столетнюю годовщину Октябрьской революции, глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал захоронить тело Ленина.

После этого глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех «успокоиться» и заявил, что тело вождя революции хранится по православным канонам. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявлял, что Ленина стоит убрать с Красной площади.