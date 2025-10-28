Отключение света на Сахалине привело к остановке подачи воды

Tекст: Алексей Дегтярев

В южной и центральной части острова временно прекратилась подача воды из-за масштабного отключения электроэнергии, пояснила Швец, пишет «Газета.Ru».

Вода сейчас поступает только благодаря генераторам, но давление в системе стало недостаточным, из-за чего возможны перебои, особенно на верхних этажах домов.

Аварийные службы обследуют водопроводные магистрали, чтобы оперативно выявлять возможные утечки. Для населения организован подвоз воды автоцистернами. Помощь оказывают и волонтеры: питьевую воду в бутылках привезут домой пожилым людям, инвалидам, а также матерям с младенцами.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщал ранее во вторник, что в регионе произошло аварийное отключение электроснабжения.

Отключение произошло из-за обрыва грозотроса на ЛЭП, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске – «Центральную» и «Южно-Сахалинскую». Поврежденный грозотрос упал на провода, пояснил Лимаренко. Из-за этого автоматически сработала защита, разъединившая энергосистему.