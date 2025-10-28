Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.9 комментариев
Обрыв грозотроса оставил Сахалин без электричества ранним утром
Как сообщил в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, в восемь утра в ряде районов Сахалинской области произошло аварийное отключение электроснабжения, специалисты выяснили причину, ведется поэтапное восстановление электропитания.
«К настоящему времени установлено, что объекты генерации работают исправно. Ведется осмотр объектов электросетевого хозяйства. Ситуацию держу на личном контроле», – заявил Лимаренко.
По словам заместителя председателя правительства региона Алексея Римшы, которому поручено выяснить причину сбоя и вернуть электроснабжение людям, электроснабжение на Сахалине поэтапно восстанавливается.
«Энергетики собрали в единую схему линии электропередачи, соединяющие Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. Данные ЛЭП были отключены в результате срабатывания системы защиты», – пояснил он.
Позднее в канале губернатор Лимаренко появилась информация о причине сбоя.
«Специалисты выяснили: к нештатной ситуации привел обрыв грозотроса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске «Центральную» и «Южно-Сахалинскую». Поврежденный грозотрос упал на провода, что вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы», – сказано в сообщении.
Энергетики работают над устранением неисправности.
Ранее в этот день портал Sakhalinmedia сообщил о том, что в Южно-Сахалинске, а также в Корсаковском, Долинском, Анивском, Холмском, Углегорском, Поронайском, Смирныховском и Томаринском районах проблемы с электричеством. В областном центре в нескольких районах прекратилось водоснабжение.
