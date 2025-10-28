Обрыв грозотроса оставил Сахалин без электричества ранним утром

Tекст: Ирма Каплан

«К настоящему времени установлено, что объекты генерации работают исправно. Ведется осмотр объектов электросетевого хозяйства. Ситуацию держу на личном контроле», – заявил Лимаренко.

По словам заместителя председателя правительства региона Алексея Римшы, которому поручено выяснить причину сбоя и вернуть электроснабжение людям, электроснабжение на Сахалине поэтапно восстанавливается.

«Энергетики собрали в единую схему линии электропередачи, соединяющие Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. Данные ЛЭП были отключены в результате срабатывания системы защиты», – пояснил он.

Позднее в канале губернатор Лимаренко появилась информация о причине сбоя.

«Специалисты выяснили: к нештатной ситуации привел обрыв грозотроса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске «Центральную» и «Южно-Сахалинскую». Поврежденный грозотрос упал на провода, что вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы», – сказано в сообщении.

Энергетики работают над устранением неисправности.

Ранее в этот день портал Sakhalinmedia сообщил о том, что в Южно-Сахалинске, а также в Корсаковском, Долинском, Анивском, Холмском, Углегорском, Поронайском, Смирныховском и Томаринском районах проблемы с электричеством. В областном центре в нескольких районах прекратилось водоснабжение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов ВСУ подстанций в Рыльске и слободе Белой Курской области были повреждены электросети и газовая труба. В Курской области часть Рыльска была обесточена из-за атак ВСУ.