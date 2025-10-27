Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.8 комментариев
Киркоров объявил себя трубадуром любви
Народный артист России Филипп Киркоров выбрал себе новый титул и объявил, что полностью восстановил здоровье и готов радовать поклонников творчеством.
Артист заявил, что считает себя трубадуром любви, передает «Московский комсомолец».
Киркоров признался, что вдохновлен новым титулом и уже оправился от недомоганий. «Доктор меня восстановил», – подчеркнул он.
Ранее Киркоров сообщил, что восстановился после лечения осложнений из-за ожога. Он назвал себя «фениксом».
В августе Киркоров упал во время выступления на сцене «Новой волны» в Казани.