В районе железнодорожного вокзала Красноармейска штурмовые подразделения российской армии добились расширения зоны контроля, уничтожив более шестидесяти военных противника.
Операция российских штурмовых групп у железнодорожного вокзала в Красноармейске проходит при активных наступательных действиях, сообщает Минобороны России, передает ТАСС. Военные подразделения 2-й армии продолжают движение вперед, укрепляя позиции и расширяя контролируемую территорию.
По информации ведомства, в ходе операции за сутки были уничтожены свыше шестидесяти украинских военнослужащих. Кроме того, подтверждается уничтожение двух бронемашин и трех автомобилей противника.
«В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала. В течение дня уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», – отмечено в сообщении.
Таким образом, наступление российских сил продолжается, позволяя ВС РФ закреплять успех в важном стратегическом районе города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные установили контроль над основной территорией Красноармейска в ДНР. В городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.
Подразделения спецназа Главного управления разведки Украины были переброшены в Красноармейск из-за тяжелой ситуации для украинских войск. Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.