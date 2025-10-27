Штурмовые группы 2-й армии России расширили зону контроля у вокзала в Красноармейске

Tекст: Денис Тельманов

Операция российских штурмовых групп у железнодорожного вокзала в Красноармейске проходит при активных наступательных действиях, сообщает Минобороны России, передает ТАСС. Военные подразделения 2-й армии продолжают движение вперед, укрепляя позиции и расширяя контролируемую территорию.

По информации ведомства, в ходе операции за сутки были уничтожены свыше шестидесяти украинских военнослужащих. Кроме того, подтверждается уничтожение двух бронемашин и трех автомобилей противника.

«В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала. В течение дня уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», – отмечено в сообщении.

Таким образом, наступление российских сил продолжается, позволяя ВС РФ закреплять успех в важном стратегическом районе города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные установили контроль над основной территорией Красноармейска в ДНР. В городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

Подразделения спецназа Главного управления разведки Украины были переброшены в Красноармейск из-за тяжелой ситуации для украинских войск. Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.