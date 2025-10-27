Tекст: Ольга Иванова

Военное командование Украины перебросило в Красноармейск отряды спецназа ГУР для стабилизации положения, передает ТАСС.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил: «Учитывая критическое положение в Покровске (украинское название Красноармейска), спецподразделения ГУР уже прибыли к самому горячему направлению обороны».

По сведениям Цаплиенко, бойцы военной разведки уже приступили к выполнению боевых задач в городе. Решение о переброске сил было принято из-за трудностей, с которыми столкнулись украинские войска в этом районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что основная территория Красноармейска находится под контролем российских военных. В городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

Под Красноармейском солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен. Минобороны заявило, что ночью под Красноармейском была разгромлена бронетехника ВСУ. Пушилин сообщил о тяжелых боях ВС России в Красноармейске.



