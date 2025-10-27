Российские войска освободили запорожские Новониколаевку и Привольное, а также днепропетровскую Егоровку

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной бригады и двух штурмовых полков ВСУ около Покровского, Даниловки, Тихого, Новоалександровки, Вишневого в Днепропетровской области, Полтавки и Малиновки в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронемашину и склад матсредств.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Алексеевки, Павловки, Кондратовки и Варачино в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Синельниково, Волчанском и Нескучным в Харьковской области.

ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Староверовки, Купянска, Куриловки, Благодатовки, Моначиновки, Петровки и Петропавловки в Харьковской области, Дробышево и Новоселовки в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери противника при этом составили до 240 военнослужащих, семь бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и семь складов с боеприпасами.

В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Звановки, Константиновки, Веролюбовки, Плещеевки, Яблоновки и Иванополья в ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял более 140 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, пять складов с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Красноармейска, Родинского, Гнатовки, Лысовки и Димитрова в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, три бронеавтомобиля «Казак» и два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск.

В конце прошлой недели российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.

До этого они освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку.