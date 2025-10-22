  • Новость часаПесков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему старая снайперская винтовка Драгунова на СВО полезнее новых
    Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана
    На митинге в Берлине Мерца сравнили с Гитлером
    Пенсию Пугачевой заморозили
    Минобороны объявило о привлечении резервистов к защите критически важных объектов
    Песков – о саммите в Будапеште: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Сийярто высмеял угрозы Польши посадить самолет Путина
    Зонды с контрабандными сигаретами сорвали работу аэропорта Вильнюса
    Беженцы из Эритреи принесли в Белоруссию избитого до смерти в Латвии товарища
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    3 комментария
    22 октября 2025, 13:33 • Новости дня

    Российские войска освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Ивановку в Днепропетровской области, а группировка «Восток» – Павловку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Гришино, Сергеевки, Кучерова Яра, Николайполья, Торецкого, Белицкого, Димитрова и Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 520 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и два пикапа.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Павловку в Запорожской области. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Александровки, Орестополя, Алексеевки в Днепропетровской области, Рыбного, Новоуспеновского, Зеленого Гая и Вишневого в Запорожской области.

    При этом противник потерял более 315 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям егерской бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и центра сил спецопераций ГУР в районах Храповщины, Кондратовки, Хотеня, Ленинского, Новой Сечи, Варачино в Сумской области, Новоселовки и Новгород-Северского в Черниговской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, бронемашину, станцию РЭБ и три склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Шийковки, Новосергеевки, Петропавловки, Купянска в Харьковской области, Масляковки и Ямполя в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 230 военнослужащих, три бронемашины и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены девять станций РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии поблизости от Северска, Федоровки, Васюковки, Пазено, Дроновки, Николаевки, Степановки и Иванополья в ДНР.

    Противник потерял до 220 военнослужащих, три танка, бронемашину и три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены четыре склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили Ленино в ДНР. Кроме того, они освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку, а также Плещеевку в ДНР.

    21 октября 2025, 15:16 • Новости дня
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп на переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что возвращение Донбасса Киеву не является для него приоритетом, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По словам источников WSJ, Трамп подчеркнул, что главным для него остается скорейшее урегулирование конфликта, передает РИА «Новости».

    «Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории», – говорится в публикации.

    Издание отмечает, что Трамп на переговорах был предельно откровенен и временами демонстрировал разочарование позицией украинской стороны. Он даже отказался ознакомиться с картами боевых действий, которые представили представители Киева, сообщает газета.

    Ранее WSJ писала, что Трамп во время встречи с Зеленским отметил, что рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk Киеву не стоит.

    Агентство Reuters сообщало, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы. По данным Financial Times, президент США призвал Зеленского принять условия президента России Владимира Путина.

    Комментарии (6)
    22 октября 2025, 08:51 • Новости дня
    В Киеве и области начались экстренные отключения света
    В Киеве и области начались экстренные отключения света
    @ Evgen Kotenko/Ukrinform/Cover Images/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экстренные отключения подачи электроэнергии начались в украинской столице и Киевской области, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

    В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения подачи электричества, сообщили в ДТЭК, передает РИА «Новости».

    До этого отключения света происходили в Сумской и Полтавской областях.

    Ранее сообщалось, что в городе Конотоп в Сумской области произошли взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу.

    Во вторник в результате повреждения объекта энергетической инфраструктуры в городе Славутич в Киевской области полностью прекращалась подача электричества.

    Комментарии (5)
    22 октября 2025, 08:00 • Видео
    Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

    Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    Комментарии (660)
    22 октября 2025, 09:49 • Новости дня
    Подполье сообщило о ликвидации штабного бункера НАТО и цеха БПЛА под Киевом
    Подполье сообщило о ликвидации штабного бункера НАТО и цеха БПЛА под Киевом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночного удара в Киевской области были уничтожены штабной бункер офицеров НАТО и цех по производству двигателей для беспилотников, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    В Киевской области был уничтожен штабной бункер, где находились офицеры стран НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, в результате ночного удара были ликвидированы не только военнослужащие, среди которых были представители стран НАТО, но и цех по производству двигателей для беспилотников рядом с аэропортом Жуляны.

    Сергей Лебедев отметил: «Есть данные об уничтожении штабного бункера вместе с офицерами, в том числе из стран НАТО». Он добавил, что этот удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам. Российские войска регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава, техники, а также по инфраструктуре Украины, включая объекты энергетики, оборонной промышленности, управления и связи.

    Кроме того, под удар в порту Одесской области попали румынские военные и техника НАТО. По предварительной информации, в районе порта затонул паром с техникой из Румынии, а румынские военные понесли потери: раненых и погибших вывозили на катерах на румынскую территорию.

    Также, по данным Лебедева, местные жители сообщили о работе системы ПВО, предположительно, зенитного комплекса «Гепард» со стороны Румынии.

    Ранее в среду сообщалось, что  российские силы ночью уничтожили тренировочный лагерь украинских войск в Борисполе Киевской области.

    Накануне российские войска уничтожили подземные цеха по производству ракет на Украине в Днепропетровской области.

    Ранее подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске.

    Комментарии (3)
    21 октября 2025, 14:47 • Новости дня
    Лавров выразил уверенность в успехе спецоперации на Украине
    Лавров выразил уверенность в успехе спецоперации на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что специальная военная операция на Украине завершится успешно и поставленные задачи будут выполнены.

    Успешное завершение специальной военной операции на Украине путем достижения поставленных целей не вызывает сомнений, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Эфиопии Гедионом Тимотевосом.

    «СВО достигает своих целей», – заявил Лавров, подчеркнув, что «несомненно, этот процесс завершится успешно».

    Глава российского дипломатического ведомства отметил, что выполнение задач, поставленных перед российскими вооруженными силами, идет по плану и не вызывает вопросов относительно итогового результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по остановке войск на текущих позициях остается неизменной.

    Россия рассматривает возможность мирного решения по Украине, однако продолжает спецоперацию из-за отсутствия альтернатив.

    Москва надеется, что Вашингтон побудит Киев к активным шагам в направлении мирного процесса.

    Комментарии (16)
    22 октября 2025, 06:29 • Новости дня
    Беженец сообщил о французских наемниках в Славянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Ямполя Руслан Гасанов рассказал, что заметил группу иностранных наемников, среди которых были французы с характерными нашивками, на территории Славянска.

    По его словам, французские наемники были замечены среди иностранных бойцов в Славянске, передает РИА «Новости». Гасанов рассказал: «В Славянске видел недавно, может, месяц назад. Похожие на колумбийцев. Не раз видел – четыре человека и пятая с ними идет, переводчик. Большинство – женщины». Он отметил, что слышал иностранную речь, а среди встреченных были и французы.

    По словам Гасанова, французских наемников он также заметил в районе Райгородка. Там, как утверждает беженец, у бойцов на правой руке была украинская нашивка, а на левой – французский флаг. Среди переводчиков, по его словам, преобладают женщины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский полковник принимал участие в планировании операций ВСУ в Киеве. Бывший разведчик назвал число французских наемников на Украине. Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре.

    Комментарии (2)
    22 октября 2025, 06:05 • Новости дня
    Российские силы уничтожили украинскую ДРГ на территории ЛНР

    В ЛНР ликвидировали украинских диверсантов в российской форме

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие России уничтожили украинскую диверсионную группу возле населенного пункта Надия, у которой обнаружили форму армии РФ и поддельные документы.

    Российские военнослужащие в районе населенного пункта Надия в Луганской Народной Республике обнаружили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, передает ТАСС.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские солдаты пытались скрытно пересечь линию боевого соприкосновения, однако были выявлены на замаскированном наблюдательном пункте российских сил.

    Марочко сообщил: «Российские бойцы в районе населенного пункта Надия в ЛНР выявили диверсионную группу противника, которая пыталась скрытно пройти через линию боевого соприкосновения. Замысел противника не был реализован, поскольку диверсанты вышли на замаскированный наблюдательный пункт ВС РФ».

    Он уточнил, что часть диверсантов была ликвидирована, однако точное число уничтоженных не назвал. При осмотре личных вещей ликвидированных украинских солдат были обнаружены гражданские вещи, форменная одежда армии РФ и поддельные документы.

    По мнению эксперта, вероятно, противник планировал провести очередную провокацию в прифронтовой зоне с целью дискредитации российских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение ФСБ уничтожило пять украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Дзержинска. Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке десанта на острова Днепра. В ДНР задержанный агент украинской разведки признался в причастности к подрыву автомобиля, в результате которого погиб мужчина.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    Reuters: Россия направила США ноту с условиями мира по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва якобы изложила свои требования по мирному соглашению с Украиной в неофициальном меморандуме, переданном американской стороне и касающемся статуса Донбасса, сообщают информационные агентства.

    Россия направила Соединенным Штатам дипломатическую ноту с изложением условий для заключения мирного соглашения с Украиной, сообщили два неназванных американских чиновника Reuters, передает «Газета.Ru».

    Речь идет о документе в формате non-paper, то есть неофициальном дипломатическом меморандуме, который был передан американской стороне.

    В этом документе Москва подтвердила свои предыдущие требования, в числе которых фигурирует установление контроля над всей территорией Донбасса.

    Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским заявлял об отсутствии скорых поставок киевскому режиму ракет Tomahawk.

    Также пресса указывала, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы. По данным Financial Times, президент США призвал Зеленского принять российские условия.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Украинская чемпионка мира Белинская выразила неприязнь к россиянам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская чемпионка мира и Европы по вольной борьбе Алла Белинская рассказала о своих ощущениях от встречи с российской спортсменкой Ксенией Бураковой в четвертьфинале чемпионата Европы, прошедшего в Словакии.

    По словам Белинской, она настраивалась исключительно на победу и принципиально не планировала жать руку сопернице из России, передает Ura.Ru со ссылкой на Sport24.

    «Настраивалась только на победу. И ни в коем случае не жать руку. Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться», – заявила Белинская, комментируя свои соревнования в 2025 году.

    В интервью она также подчеркнула, что между украинскими и российскими спортсменами на турнире не было попыток завести разговор или наладить контакт. Белинская добавила, что представители России не пытались общаться с украинцами, и она считает это положительным моментом.

    Ранее украинская спортсменка Вероника Андращук отказалась фотографироваться с россиянками на ЧЕ по прыжкам в воду.

    Бронзовый призер Паралимпиады в Париже в прыжках в длину украинец Александр Литвиненко оскорбил завоевавшего золотую медаль россиянина Евгения Торсунова, назвав его «недоразумением».

    Комментарии (3)
    22 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    Подполье: Лагерь ВСУ на сто человек уничтожен ночью под Киевом

    В результате удара в Киевской области уничтожен лагерь ВСУ на 100 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В Борисполе Киевской области ночью был уничтожен тренировочный лагерь украинских войск, находившийся рядом с аэропортом и рассчитанный на сто человек.

    Тренировочный лагерь ВСУ в Борисполе Киевской области был уничтожен в результате ночного удара, передает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «в Борисполе (Киевская область), в 5.18. Уничтожен тренировочный лагерь ВСУ на 100 человек – рядом с территорией аэропорта. Погибших около десятка, 17 человек увезли на скорых».

    Он уточнил, что лагерь располагался рядом с территорией аэропорта Борисполь, подтверждено уничтожение объекта.

    Удары по подобным объектам на Украине российские войска наносят в ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре, включая объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.

    Напомним, накануне российские войска уничтожили подземные цеха по производству ракет на Украине в Днепропетровской области.

    Ранее подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске.

    Подполье также заявило об уничтожении склада и ангара ВСУ на Украине.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 23:18 • Новости дня
    Депутат Рады Дмитрук представил доказательства преступлений Зеленского в Лондоне

    Tекст: Денис Тельманов

    В Высоком суде Лондона депутат Артем Дмитрук заявил о масштабных репрессиях и коррупции со стороны режима Владимира Зеленского, представив соответствующие доказательства.

    Судебное заседание по делу об экстрадиции депутата Верховной рады Артема Дмитрука прошло в Лондоне, передает ТАСС. Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования, представил суду доказательства преступлений режима Владимира Зеленского.

    В своем телеграм-канале парламентарий подчеркнул: «Знаете, что самое важное в этом процессе? То, что в очередной раз на международном уровне, и особенно важно, что именно в Лондоне – мы показываем всему миру реальное лицо режима Зеленского».

    По его словам, ключевым моментом заседания стали заявления независимых экспертов, которые открыто охарактеризовали происходящее на Украине.

    Дмитрук отметил, что суд касается не только его дела, а всей системы, построенной Зеленским и его окружением. По мнению депутата, режим организовал самые масштабные репрессии против украинцев, в том числе верующих, духовенства и членов Украинской православной церкви.

    Особую значимость Дмитрук придал тому, что доказательства были озвучены именно в Высоком суде Лондона. Он также заявил: «Я рад, что на столь высоком уровне вслух говорится о коррупции, пытках и репрессиях, которые стали нормой для нынешней власти. Это очередное подтверждение страшных преступлений режима: убийств, пыток, похищений, фабрикации уголовных дел и других тяжких злодеяний».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что на Украине сформирована система устранения неугодных журналистов, политиков и общественных деятелей. Украинские мужчины платят десятки тысяч долларов, чтобы избежать призыва на фронт. Артем Дмитрук указал на существование награды в размере 300 тыс. долларов за его убийство, отмечая практику политических убийств в стране.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Еврокомиссар исключил конфискацию российских активов для кредита Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия обсуждает предоставление Киеву нового кредита за счет доходов от замороженных российских активов, не предусматривая их конфискацию, заявил в Европарламенте еврокомиссар Валдис Домбровскис.

    «Это предложение не содержит конфискацию российских активов», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Домбровскис отметил, что Канада и Британия уже выразили готовность присоединиться к инициативе ЕК и использовать замороженные на их территории российские суверенные активы для финансирования кредита Киеву.

    Ведутся аналогичные переговоры с другими странами G7, где также находятся российские средства.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 21:30 • Новости дня
    Оборот взломанного маркетплейса БПЛА ВСУ превысил 2,1 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финансовый оборот маркетплейса беспилотных летательных аппаратов для нужд ВСУ за 2024 год составил более 2,1 млрд долларов.

    Такой объем средств был выявлен после того, как российские хакеры из группировки KillNet взломали внутренние системы площадки, передает РИА «Новости».

    Согласно статистике, оборот маркетплейса за текущий год достиг 82 млрд гривен, что эквивалентно более чем 2 млрд долларов. В результате хакерской атаки KillNet также получили доступ к техническим характеристикам беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, используемых ВСУ, а также к адресам поставок по всей Украине.

    В августе KillNet раскрыли детали взлома базы Генштаба ВСУ. Российские хакеры опубликовали базу данных Генштаба украинских вооруженных сил с информацией о потерях. В базе содержатся данные о 1,7 млн потерь украинской стороны за время спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 15:46 • Новости дня
    Рада одобрила увеличение оборонных расходов почти на 8 млрд долларов

    Рада одобрила увеличение оборонных расходов на 7,78 млрд долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Парламент Украины принял решение увеличить оборонные расходы на текущий год на 325 миллиардов гривен (7,78 млрд долларов), часть которых планируется покрыть доходами от замороженных российских активов.

    Парламент Украины поддержал изменения в государственный бюджет, предусматривающие увеличение расходов на оборону на 325 млрд гривен, сообщает РИА «Новости».

    О решении сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, отметив, что за принятие поправок в целом проголосовали 297 депутатов. Железняк подчеркнул, что правительство активно лоббировало изменения, чтобы избежать задержек с выплатой зарплат военным.

    Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) уточнил, что значительную часть дополнительных расходов Украина намерена покрыть за счет доходов от замороженных активов России, а также за счет еще не полученных шести миллиардов евро от Евросоюза. Законопроект был поддержан в ускоренном порядке, чтобы его мог немедленно подписать спикер парламента Руслан Стефанчук и отправить на утверждение Владимиру Зеленскому.

    В последние годы Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая на западную помощь. В 2024 году дефицит бюджета составил 43,9 миллиарда долларов, а проект бюджета на 2025 год уже дважды корректировался в сторону увеличения военных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства рассматривают возможность выделения Киеву 6 млрд евро за счет дохода от замороженных российских активов. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что решение по этому вопросу планируют принять в ускоренном порядке.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 09:02 • Новости дня
    Депутат Рады Гончаренко сообщил о повреждении всей газовой системы Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабные повреждения газовой инфраструктуры на Украине поставили под угрозу начало отопительного сезона, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    По словам Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), отопительный сезон на Украине оказался под вопросом из-за масштабных повреждений газовой системы, передает ТАСС.

    «Нам выбили практически всю газовую систему. К этому мы тоже не готовились», – заявил украинский депутат.

    По данным Bloomberg, после повреждения объектов в Харьковской и Полтавской областях Украина лишилась более 60% своих добывающих мощностей, теперь потребуется порядка 1,9 млрд евро для импорта топлива этой зимой.

    В ночь на 22 октября в ряде городов Украины были зафиксированы взрывы.

    Ранее Украина ввела ограничения на подачу электроэнергии для промышленности.

    В столице страны остановили работу две теплоэлектроцентрали после массированной атаки ВС России на энергосистему.

    В Киеве и Киевской области начались экстренные отключения электричества. Жителей страны призвали делать дыхательные упражнения во время зимних блэкаутов.

    Власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив его на месяц позже обычного.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 03:02 • Новости дня
    Одесское подполье заявили о росте числа последователей

    Tекст: Денис Тельманов

    Число последователей одесского пророссийского подполья стало увеличиваться, несмотря на попытки СБУ внедрить своих агентов в организацию.

    Представитель одесского и николаевского пророссийского подполья сообщил об увеличении числа участников, передает ТАСС.

    Он отметил, что «работа подполья продолжается» и каждый день становится все больше последователей.

    По словам представителя, несмотря на рост поддержки, организация сталкивается с действиями украинских спецслужб. Сотрудники Службы безопасности Украины пытаются внедрить в подполье своих людей, однако пока эти попытки оказываются безуспешными.

    «Работа подполья продолжается. Работы много, последователей становится с каждым днем больше. Хотя нам известны и случаи, когда сотрудники СБУ пытаются подослать к нам своих людей, но пока не выходит», отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области удары ВС России пришлись по ангару с бронетехникой и пункту штурмовиков, а также детонировал один из складов в восточном пригороде Сум.

    Под Запорожьем российские войска уничтожили цех по сборке дронов, склад и группу операторов БПЛА, среди которых были иностранцы. На нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве ночной взрыв привел к тяжелым ранениям десятков иностранных военных, находившихся на объекте.

    Комментарии (0)
    Главное
    Беженец сообщил о французских наемниках в Славянске
    Орбан заявил о продолжении подготовки к встрече Путина и Трампа
    Неонацисты Британии планировали нападения на мигрантов и мечети
    Трампа обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома
    План Лиз Трасс приучить японцев к британскому сыру провалился
    OpenAI представила новый браузер Atlas на базе Chromium
    Роскомнадзор объяснил ограничения работы WhatsApp и Telegram

    Спасением для нефтяного рынка станут США

    На рынке нефти появился индикатор, который указывает на риск падения Brent ближе к 50 долларам за баррель. Такого не было со времен ковида в 2020 году. Что это за опасный биржевой фактор? И каким образом США могут спасти нефтяной рынок от сильного обвала? Подробности

    Перейти в раздел

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему старая снайперская винтовка Драгунова на СВО полезнее новых

    В России резко увеличен выпуск снайперских винтовок, базовая модель для которых впервые появилась еще свыше шестидесяти лет назад – десантной модификации СВД (СВДС). Чем примечателен этот образец стрелкового оружия и почему в текущих условиях спецоперации именно он оказался крайне востребован? Подробности

    Перейти в раздел

    Талибан-сан встала во главе Японии

    Премьером Японии впервые стала женщина – Санаэ Такаити. Ее политическое возвышение мало похоже на путь женщин-лидеров в ЕС. Талибан-сан, как Такаити окрестили коллеги за радикализм и жесткость, многого добилась сама, поэтому для оппонентов она гораздо опаснее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации