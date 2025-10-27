Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.7 комментариев
Путин освободил Филатова от должности главы управления по приграничному сотрудничеству
Алексей Филатов освобожден от руководства управлением президента России по приграничному сотрудничеству в соответствии с новым указом главы государства.
Президент России Владимир Путин освободил Алексея Филатова от должности начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству, передает РИА «Новости». Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
В документе отмечено: «Освободить Филатова Алексея Евгеньевича от должности начальника Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству».
В августе 2025 года Владимир Путин особым распоряжением упразднил Управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и Управление по приграничному сотрудничеству. Вместо них было создано новое Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.
Подробности о дальнейших назначениях или новой должности Филатова на данный момент не сообщаются.
Ранее Путин назначил Вадима Титова начальником нового управления своей администрации по стратегическому партнерству и сотрудничеству.