80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.
Путин назначил Титова главой управления президента по стратегическому сотрудничеству
Президент России Владимир Путин назначил Вадима Титова начальником нового управления своей администрации по стратегическому партнерству и сотрудничеству.
Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов. В документе говорится: «Назначить Титова Вадима Петровича начальником управления президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству».
Вадим Титов с 2019 года руководил отраслевым комплексом «Русатом – международная сеть», который занимается продвижением проектов Росатома на зарубежных рынках. В это объединение входит около двух десятков зарубежных подразделений, способствующих экспансии российских ядерных технологий, передает ТАСС. В госкорпорации Титов работает с 2009 года.
Новое управление было создано в августе в рамках совершенствования структуры администрации президента. Одновременно были упразднены управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. Решение направлено на повышение эффективности работы президентской администрации в сфере международного партнерства.