Полиция задержала 19 человек после драки в ЖК «Прокшино»

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ходе пресечения массовой драки в жилом комплексе «Прокшино» в Москве сотрудники правоохранительных органов доставили более 80 человек в отдел полиции, сообщает ТАСС. Волк уточнила: «В общей сложности в ходе пресечения противоправных действий в ОМВД России «Коммунарский» сотрудниками полиции были доставлены более 80 человек».

В результате проверки к совершению преступления признаны причастными 19 человек, которые были задержаны. У двоих из них, ранее получивших гражданство России, рассматривается вопрос о лишении этого статуса.

Для оставшихся 65 человек составлены административные материалы по разным статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ. По словам Волк, для ряда правонарушителей будет решаться вопрос о выдворении с территории России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД заявило о выдворении из России участников драки в жилом комплексе «Прокшино» в Москве. В полицию доставили около сорока человек после драки в этом районе. Во время массовой драки в ЖК «Прокшино» разбили несколько автомобилей.