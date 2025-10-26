Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счёт человека, эффективность за счёт человека, удобство за счёт человека.0 комментариев
Полиция задержала 19 человек после драки в ЖК «Прокшино»
После массовой драки в жилом комплексе «Прокшино» в Москве задержаны 19 человек, у двух из которых рассматривается вопрос о лишении гражданства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе пресечения массовой драки в жилом комплексе «Прокшино» в Москве сотрудники правоохранительных органов доставили более 80 человек в отдел полиции, сообщает ТАСС. Волк уточнила: «В общей сложности в ходе пресечения противоправных действий в ОМВД России «Коммунарский» сотрудниками полиции были доставлены более 80 человек».
В результате проверки к совершению преступления признаны причастными 19 человек, которые были задержаны. У двоих из них, ранее получивших гражданство России, рассматривается вопрос о лишении этого статуса.
Для оставшихся 65 человек составлены административные материалы по разным статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ. По словам Волк, для ряда правонарушителей будет решаться вопрос о выдворении с территории России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД заявило о выдворении из России участников драки в жилом комплексе «Прокшино» в Москве. В полицию доставили около сорока человек после драки в этом районе. Во время массовой драки в ЖК «Прокшино» разбили несколько автомобилей.